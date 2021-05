Sécurité sociale : Malick Sankhon invite les salariés guinéens à se faire inscrire à la CNSS

Dans le cadre de la vulgarisation de la législation sociale en République de Guinée, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) a organisé ce vendredi 7 mai 2021 une rencontre d’informations et d’échanges avec ses partenaires médias. Objectif : expliquer aux médias des activités menées par l’institution en vue de l’épanouissement des salariés des secteurs privés et parapublics.

Établissement public guinéen, la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) se donne pour vocation d’assurer la sécurité sociale des salariés. Elle administre quatre branches: la branche de retraite, d’invalidité et de survivants; la branche des risques professionnels (accidents du travail et maladies professionnelles); la branche des prestations familiales; la branche de l’assurance maladie. En plus, elle gère un fonds d’action sanitaire et sociale.

Selon Elhadj Malick Sankhon, Directeur Général de la CNSS, nul ne peut se prendre en charge pour sa santé. D’où l’importance de l’inscription à la sécurité sociale.

« La Caisse sociale est l’affaire de tout le monde. Nul ne peut se prendre en charge pour sa santé. Raison pour laquelle nous vous convions, si vous n’êtes pas encore inscrits, de tout faire pour vous faire inscrire à la sécurité sociale. Quand vous êtes affiliés, vous avez vos droits pendant que vous êtes en activité. Si vous n’êtes plus en activité, puisque nous avons un système de solidarité intergénérationnelle, ceux qui ne sont plus en activité ils doivent être pris en charge par les contributions de ceux qui sont en activité. Donc c’est très important. Et pendant que vous n’êtes plus en activité, vous pouvez avoir d’autres charges, avoir des enfants qui sont mineurs. Pour cela aussi, la caisse va venir à votre secours. Après votre décès, vous aurez toujours la caisse de sécurité sociale, parce que vous laissez les ayants droit qui vont bénéficier de nos prestations », a expliqué le Directeur Général de la CNSS.

Dans sa présentation de l’institution aux médias, Lanam Malam Kanté, Conseiller à la caisse, a expliqué les réformes et les perspectives.

« Depuis 2011, la CNSS a entrepris plusieurs réformes d’ordre organisationnel, structurel et institutionnel. L’introduction de la Gestion axée sur les résultats (GAR) bâtie autour de cinq objectifs stratégiques fondamentaux a permis à la CNSS d’avoir une vision, une mission reformulée et des valeurs professionnelles définies. La déconcentration des activités de l’institution à travers la création des agences de proximité; la revalorisation des prestations sociales (allocations familiales, rentes d’accidents du travail, et pensions de retraite); l’identification biométrique des assurés sociaux ainsi que de leurs dépendants; la mise en place d’une politique de communication ; l’amélioration de la qualité des services en faveur des assurés sociaux; l’amélioration des services médico-sanitaires par la mise en place d’un centre de diagnostic et la construction d’un hôpital de standing international (Indo Guinéen); l’amélioration de l’affiliation et de l’immatriculation des employeurs avec l’intégration du secteur informel en collaboration avec l’agence de promotion des investissements privés (APIP) ; introduction des payements des prestations par la monnaie mobile; mise en place d’une application informatique intégrant tous les services; mise en place d’une politique de diversification des ressources ayant abouti à la prise de participation au capital de la NSIA Banque, à la mise en place du centre de diagnostic de la CNSS, à la construction de l’hôtel Rio Nunez.

Les perspectives : la poursuite du processus de la GAR avec la définition d’un nouveau cycle (2021 – 2025); l’extension de la couverture sociale aux travailleurs du secteur informel; la mise en place d’un régime de retraite complémentaire pour les cadres et assimilés; la mise en place d’un portail de télé déclaration et de télépaiement des cotisations sociales ( déclarations et paiement en ligne)», déclare-t-il.

La CNSS est confrontée à des défis dans sa gestion. Ces défis, selon M. Kanté, sont : « le renforcement du dispositif juridique du recouvrement des cotisations sociales en amenant les employeurs à s’acquitter de leurs obligations déclaratives et contributives; amener les compagnies minières à veiller au respect de la législation sociale auprès de leurs sous-traitants par la déclaration et le paiement régulier des cotisations; ».

A ce jour, la CNSS compte près de 40.000 assurés sociaux, 3000 cotisants dont 1000 réguliers.

La CNSS compte se moderniser davantage pour s’aligner sur les bonnes pratiques de l’Association Internationale de Sécurité Sociale pour le bien-être des assurés sociaux.

Maciré Camara