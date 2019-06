Sécurité transfrontalière : l’Union européenne offre des équipements à la Gendarmerie nationale

La gendarmerie nationale a reçu ce vendredi 21 juin, un important don en équipement de la part de l’union européenne. Ce don s’inscrit dans le cadre du projet Blue Sahel financé par l’union européenne et exécuté par la Guardia Civil espagnol. Ce projet a permis la formation dans plusieurs domaines des agents des forces de défense et de sécurité.

Le don octroyé par l’union européenne est composé de deux véhicules pick-up et de plusieurs matériels informatiques permettant aux personnels gendarmes de mieux assurer la société aux niveaux des frontières.

La cérémonie de remise de ce don, qui a eu lieu au haut commandement de la gendarmerie, a réuni plusieurs responsables militaires dont le haut commandant de la gendarmerie, le général des corps armés, Ibrahima Baldé et le directeur de cabinet du ministère de la défense nationale, le général de brigade aérienne, Sidy Yaya Camara.

« Ce don s’inscrit dans le cadre du processus de collaboration entre les forces de sécurité guinéennes et la Guardia Civil espagnol. Le projet blue-sahel figure parmi les projet mis en œuvre dans le domaine de la sécurité au cœur de cette décennie en Afrique de l’Ouest. Grâce à la remise de ce matériel et équipement la gendarmerie nationale est renforcée davantage pour l’accomplissement de ses missions régaliennes. Donc, je tiens à remercier l’union européenne et la Guardia Civil espagnol », a dit le haut commandant de la gendarmerie nationale.

Pour sa part, le directeur de cabinet du Ministère de la défense nationale, le général de brigade aérienne, Sidy Yaya Camara, qui a présidé la cérémonie de remise, a tenu à rassurer les donateurs de la bonne utilisation du matériel.

« Les missions de défense et de sécurité ne sont qu’une seule mission. L’unicité des forces de défense et de sécurité doit être mise en œuvre pour qu’on trouve des solutions globales pour contrecarrer les menaces qui nous entourent. Je tiens donc à rassurer les donateurs, l’usage à bon échéant du matériel qui nous est offert », a indiqué le général Sidy Yaya Camara qui a représenté le ministre de la défense nationale à cette cérémonie.

Le projet Blue-sahel qui est appuyé et financé par l’union européenne et exécuté par la Guardia Civil espagnol, s’inscrit dans le cadre de la réforme des forces de défense et de sécurité. L’ambassadeur de l’union européenne en Guinée qui a participé à cette cérémonie se dit satisfait des relations qu’entretiennent son institution et la République de Guinée.

Thierno Sadou Diallo

