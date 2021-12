Sécurité : vers l’élaboration et la validation du Plan d’action 2022 du ministère de la Sécurité et de la Protection civile

Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, a procédé à l’ouverture mercredi 29 décembre 2021 d’un atelier d’élaboration et de validation du Plan d’action 2022 de son département. C’est un atelier de 2 jours destiné aux responsables et cadres du département qui leur permettra de partager leurs expériences respectives et améliorer leurs connaissances sur le processus de planification arrimée à la gestion axée sur les résultats.

Durant ces deux jours, les participants traiteront successivement de la loi 025, du processus de planification et de la gestion axée sur les résultats, de la feuille de route du gouvernement, de la vision du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, des conclusions des rapports d’audits organisationnels et fonctionnels des services du département, et de la présentation du Draft du plan d’action.

Selon le ministre Bachir Diallo, il était temps pour son département « de sortir un peu de la routine en élaborant et en validant un plan d’action qui prenne en compte la loi 025 qui est une loi extrêmement importante qui gouverne essentiellement le fonctionnement des ministères dont le nôtre », a-t-il précisé.

Poursuivant, il déclare concernant le présent atelier, qu’il s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route du Premier ministre sur la refondation de l’État.

« Concernant le présent atelier, les axes qui ont retenu essentiellement mon attention c’est la rectification constitutionnelle, parce que n’oubliez pas que nous sommes dans une dynamique de transition sous le leadership de Son Excellence Monsieur le Président de la transition le Colonel Mamadi Doumbouya depuis le 5 septembre. Le deuxième axe qui doit retenir mon attention et celle de tout un chacun c’est le cadre légal et gouvernance. Il faudrait qu’on apprenne à travailler en étroite relation avec les textes. Le troisième axe extrêmement important de cette feuille de route, c’est le cadre macroéconomique. Sans une économie digne de ce nom, on ne peut pas faire n’importe quelle réforme. Et le dernier axe qui a retenu mon attention, c’est l’emploi et l’employabilité des jeunes. Il faut donner de l’emploi aux jeunes, le Président l’a dit à plusieurs reprises. Donc je veux qu’à l’issue de cet atelier, que le ministère de la Sécurité et de la Protection civile rentre dans la dynamique de la refondation de l’État en travaillant conformément à la validation de l’atelier à la fin de cet atelier », a-t-il déclaré.

Pour Corinne Delphine N’Daw, représentante de l’UNFPA et coordinatrice résidente par intérim du Système des Nations unies, l’un des partenaires techniques et financiers du département qui considère la sécurité du citoyen comme indispensable à la dynamique d’une transition apaisée, l’un des éléments fondamentaux de la mission des Nations unies en Guinée, est le respect des droits pour chaque citoyen

« C’est avec un réel plaisir que le système des Nations unies en Guinée est présent à cet important conclave pour signifier l’attachement et notre engagement à accompagner les efforts du gouvernement de la transition et singulièrement les efforts du ministère qui a le privilège d’être dirigé par Monsieur le ministre Bachir Diallo, pour s’assurer qu’un des éléments fondamentaux de la mission des Nations unies en Guinée, c’est-à-dire le respect des droits pour chaque citoyen soit respecté. La sécurité est sans nul doute au cœur d’une transition apaisée, la sécurité sociale et un droit pour tous les citoyens. Ainsi le système des Nations unies a été aux premières heures aux côtés des instances guinéennes à travers notamment la réforme du système de sécurité depuis déjà plusieurs années. Nous avons ainsi au sein du système des Nations unies en Guinée l’accompagnement du PNUD qui lui depuis plusieurs années est articulé autour de cinq (5) piliers qui ont à coeur de mener à bien cette réforme du secteur de la sécurité. Et outre l’accompagnement du PNUD, nous avons également l’OIM qui avec ce ministère est engagée autour de trois (3) interventions clés. La première étant l’accompagnement des efforts de ce ministère pour tout ce qui est gestion de crises et des pandémies, mais également la formation des différents cadres et entités de ce ministère pour mener à bien leur mission régalienne de sécurité et de protection civile. À cela s’ajoute le point critique de la gestion des flux migratoires aux frontières qui sont intimement liés à la sécurisation du territoire », a-t-elle expliqué.

Il est à préciser que cet atelier est la suite logique des réformes structurelles et structurantes initiées depuis 2010.

Maciré Camara