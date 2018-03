La SEG reçoit un don d’équipements de production de l’Ambassade du Japon

Dans le but d’améliorer les capacités de production d’eau potable en République de Guinée, un don d’équipement de production a été remis à la société des Eaux de Guinée (SEG) par l’ambassade du japon, ce vendredi. Ce don, composé d’un groupe électrogène de 650 KVA pour le site Bassia, 2 véhicules 4×4, un camion atelier équipé du matériel nécessaire pour effectuer des réparations importantes et de deux pompes.

La cérémonie a lieu sur le site de Bassia dans la commune de Matam, en présence des représentants de la commune Matam, des cadres de l’ambassade du Japon, du Ministère de la coopération et de la SEG.

Selon le DG de la SEG, Mamadou Djouldé : » Aujourd’hui, nous sommes là pour un autre événement qui consiste à la remise d’un groupe électrogène de 650 KVA que vous aurez l’honneur et le privilège de lancer pour la première fois sur ce site de production. Il y aura aussi la remise de deux pompes émergées, tellement que le besoin est là, ces deux pompes sont déjà émergées et elles sont déjà en fonction, et Dieu seul sait combien de fois s’améliore la desserte de la ville de Conakry. Au delà de ça, nous aurons aussi le privilège de réservoir 3 véhicules dont deux pick -up dédiés uniquement à la direction de la production et du réseau pour toujours satisfaire des besoins de la population de Conakry, sans compter ce camion atelier de dernière génération qui comporte toute sorte d’équipements de maintenance et d’entretien, que ce soit des forages, des groupes électrogènes , des équipement de potabilisation ».

Et d’ajouter: « je voudrais vous remercier très sincèrement et vous rassurer et garantir aussi que la totalité de ces équipement sera gérée a bon escient. Une fois encore, au nom de mes collègues, je voudrais vous remercier pour l’appui constat issu de la bonne gouvernance prônée et soutenue par son Excellence le président de la République, le chef de l’Etat le prof. Alpha Condé, qui dans ses différents plaidoyers n’a cessé de soutenir les différentes requêtes liées à la production d’eau potable aussi bien pour la ville de Conakry que dans les villes de l’intérieur ».

De son côté, l’ambassadeur du Japon, Hisanobu Hasama de dire: « le projet d’un montant d’un milliard quatre cent millions de francs guinéens (1 400 000 000 fg), a appuyé les efforts de la Seg pour fournir de l’eau potable aux habitants de Conakry. Il a permis l’achat de 2 électropompes pour les pompages de Bassia et Kakoulima, ainsi qu’un groupe électrogène de 650KVA pour le site de Bassia, et les travaux d’installation ».

« De même, 3 véhicules ont été remis pour appuyer les capacités d’intervention de la Seg. Il s’agit de 2 véhicules 4×4 qui aideront les équipes de la Seg à se déplacer plus rapidement sur les sites d’intervention, ainsi que d’un camion atelier équipé du matériel nécessaire pour effectuer des réparations importantes, pour un montant d’environ un milliard huit cent millions de francs guinéens (1 800 000 000 fg). La Seg sera mieux outillée pour répondre aux besoins de réparation urgent dans la ville de Conakry« , a souligné le diplomate japonais.

Elisa Camara

