Séga Diallo avant le coup d’envoi du match Guinée-Malawi: « il faut que chacun comprenne que nous sommes en phase de reconstruction et qu’on avance »

Quelques heures avant le coup d’envoi du match Guinée-Malawi prévu à 16-00 GMT, au stade Général Lansana Conté de Nongo à Conakry, au compte des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023, le vice-président du Comité de Normalisation (CoNor) a, lors de son passage dans l’émission « les Grandes Gueules » de la radio Espace Fm fait savoir que les joueurs guinéens sont focus sur l’objectif. Par ailleurs, il les a invités tout de même à se comprendre pour qu’ils puissent jouer ensemble.

À en croire Séga Diallo, le Syli national de Guinée est une équipe en reconstruction. « C’est vrai qu’elle a montré de belles choses sur le match de l’Égypte mais il faudra qu’on soit patient parce que le football c’est sur la durée, on construit une équipe avec le temps. Ceux qui intègrent l’équipe et ceux qui étaient là déjà avant il faut trouver l’osmose, il faut qu’ils se comprennent et qu’ils arrivent à jouer ensemble. Il y a un nouveau staff technique et un nouvel entraîneur même si il a fait la CAN. Il faut qu’il reparte sur un nouveau projet…même si on perd sur la fin du match et que ça peut laisser un goût amer mais ça nous augure des lendemains meilleurs. Il faut que chacun comprenne que nous sommes en phase de reconstruction et qu’on avance. On a beaucoup de potentialités mais il faut transformer tout ça pour bâtir une équipe solide. On a 1 an pour le faire avant la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) et c’est ce que le staff a derrière comme mission avec l’appui du CoNor et du gouvernement guinéen », dit-il.

Pour ce deuxième match, le vice-président du Conor a laissé entendre que les joueurs sont focus sur l’objectif. « Ils ont envie de faire quelque chose avec l’équipe. Je pense que c’est quelque chose de déterminant dans la nouvelle philosophie qui est en train d’être mise en place […] Le stade sera ouvert à partir de midi pour le public, pour que les gens puissent prendre place dans cette enceinte et soutenir le Syli », a-t-il déclaré.

Mamadou Yaya Barry

