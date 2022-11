Séga Diallo, vp Conor : « nous espérons inverser la tendance avec la bonne foi et l’engagement de tous… »

Après le rejet samedi du projet de nouveaux statuts par les membres statutaires de la Fédération guinéenne de football, le vice-président du Comité de Normalisation de la FGF a réagi en écoutant la raison. Séga Diallo qui dit avoir foi en l’engagement de tous les acteurs à trouver une solution idoine a assuré que les défis seront relevés dans l’intérêt du football guinéen.

« La moralité du vote est que le projet collectif et la volonté qui nous anime tous d’élire rapidement et dans les meilleures conditions une nouvelle FEGUIFOOT rencontrent de nombreuses et fortes résistances ainsi que des difficultés à franchir. Nous espérons inverser la tendance avec la bonne foi et l’engagement de tous les acteurs, le soutien et l’expertise des instances internationales du football.

Nous démeurons concentrés sur la tâche et nos objectifs. Confiants en notre capacité à tous, nous espérons relever ces défis ENSEMBLE dans l’intérêt du Football guinéen et de ses nombreux supporters »