Seinkoun Kaba avance démasqué contre le CNRD : « Alpha Condé n’est pas un homme d’argent et n’a pas de compte à l’étranger »

Silencieux depuis le putsch du 5 septembre dernier qui a renversé son patron [ex-président Alpha Condé], Mamady Sinkoun Kaba, ex-ambassadeur directeur du protocole d’Etat, a décidé de vider son sac après la publication jeudi d’une liste de personnalités de l’ancien régime à poursuivre pour « corruption et enrichissement illicite »

Depuis l’étranger et en exclusivité [dans l’émission « On refait le monde »] de Djoma tv, Sinkoun annonce qu’il ne portera plus de gant quand il s’agit de démasquer le colonel Mamadi Doumbouya et ses proches.

Critiquant la liste signée du ministre de la Justice Alphonse Charles Wright, M. Kaba dit que la junte doit plutôt s’occuper du retour à l’ordre constitutionnel et non s’en prendre gratuitement aux gens.

Parlant d’Alpha Condé, il dit que l’ex-dirigeant n’a aucun compte à l’étranger. « Tout ce qu’il avait, c’est ce qu’ils ont volé à la Présidence ». Ajoutant que la junte qui se veut vertueuse devrait présenter cet argent aux Guinéens.

« Aujourd’hui en Guinée, tout est fait pour porter atteinte à l’honneur et à la réputation des gens qui ont travaillé avec le régime du Prof Alpha Condé, à quelques exceptions près. A force de vouloir s’attaquer à tout le monde, ils poursuivent même les morts. Messieurs, les putschistes, sachez tout simplement, que votre soit disant boussole semble perdre le nord… Sachez aussi, que le silence ne sera plus de mise face à vos agissements.“On ne peut pas être sans crainte quand on inspire la crainte », mentionne Sinkoun sur sa page Facebook.

Mayi Cissé