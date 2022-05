Séjour de Paul BOGBA en Guinée : un match de gala et une soirée de collecte de fonds au programme

En prélude à l’arrivée du footballeur International français d’origine guinéenne, Paul POGBA pour 72h en Guinée, la structure « 48h en Guinée » a organisé ce mardi 24 mai 2022, une conférence de presse dans l’enceinte du Stade Général Lansana Conté de Nongo, pour annoncer les couleurs de l’événement prévu du 20 au 22 juin prochain.

Pendant ces 72 heures qui seront arrondies à 48 heures, « l’Enfant du Pays » sera accompagné par de grandes figures du football mondial. Il y aura également un match de gala entre Paul POGBA et ses amis et un dîner gala suivi d’une collecte de fonds. « Et après tout, l’argent récolté servira à la construction des écoles, à faire des forages et des structures sanitaires. « C’est également une manière pour le champion du monde de se rapprocher petit à petit de son pays d’origine », nous apprend-on.

Madame Flore Ouelapie, manager de la structure a dans son discours tenu à préciser que ce projet vise également à encourager les binationaux, avant de lancer cette invite : « j’interpelle tout le monde et particulièrement tous les Guinéens à se lever parce que j’ai l’impression que les Guinéens dorment. J’ai l’impression que vous ne réalisez pas la hauteur de cet évènement. J’interpelle les Guinéens à se réveiller, une belle fête africaine s’annonce. Si vous voyez un enfant qui a tout gagné et qui pense revenir dans son pays, il faut célébrer ça. Vous savez, il y a certains binationaux, dès qu’il signe la nationalité, ils n’acceptent même plus qu’ils soient d’origine africaine », a-t-elle expliqué.

Poursuivant, le coordinateur Jeo Keïta a encouragé tous les Guinéens à s’impliquer davantage pour la réussite et de faire de cette organisation un évènement que la Guinée va retenir. « Travailler en Guinée et travailler sur un fils de la Guinée est une fierté pour nous. Il faut qu’on applaudisse pour un jeune qui est en train de vendre la Guinée. Un jeune qui vend la Guinée et qui n’a rien de politique mais qui vend la Guinée à travers le sport et la culture. »

L’ancien capitaine du Syli national, Kamil Zayatte, qui a répondu à l’invitation de cette structure, a exprimé toute sa satisfaction en ces termes : « C’est un grand plaisir d’être là et de m’associer à ce projet. Paul, c’est une image, une fierté et c’est toute l’Afrique qui est fière de lui. »

Les organisateurs de cet événement ont rappelé que lors de la première édition, les fonds qui ont été récoltés ont servi au renouvellement de 2 écoles dont une à Kindia et l’autre à Siguiri mais aussi à la réalisation des forages. Une partie de l’argent a été distribuée aux plus démunis.

