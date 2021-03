Séjour prolongé de Gaoual au centre de traitement de Covid-19 à la Maison centrale : ses avocats inquiets

L’inquiétude est grande actuellement chez le collectif des avocats en charge du dossier de Ousmane Gaoual Diallo, haut responsable de l’UFDG, qui déplore le prolongement du séjour de leur client au centre de traitement de Covid- 19 de la maison centrale de Conakry.

Selon l’un des avocats du concerné que Mediaguinee a joint ce jeudi 25 mars 2021, Me Salifou Béavogui, cela fait aujourd’hui 24 jours que ce responsable de l’ufdg est au centre. Ce qu’ils (avocats) trouvent inquiétant.

:”Suite à ma visite à nos clients à la maison centrale de Conakry, j’ai constaté qu’Ousmane Gaoual Diallo est toujours au centre de traitement. Cela fait aujourd’hui 24 jours qu’il est au centre de traitement. Tous ses co- détenus avec lesquels il est entré au centre sont sortis. Ce que nous trouvons inquiétant. Sa femme s’est même retournée à Paris sans qu’ils ne se disent au revoir. Il a trop duré au centre et ça nous inquiète beaucoup”, a déclaré Me Salifou Béavogui.

Elisa Camara

+224654957322