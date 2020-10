Sékhoutouréya 2020: naissance en France d’un mouvement de soutien favorable à Alpha Condé

C’est une très bonne nouvelle, du côté de la France, pour le chef de l’ Etat, Alpha Condé, candidat à sa propre succession à la présidentielle de ce 18 octobre.

Un mouvement de soutien favorable à une brillante réélection du ” professeur” Alpha Condé vient d’être créé dans l’ Hexagone. Il s’agit du ” Mouvement N’Dè Bètè ” . Ce qui signifie littéralement en langue nationale sosso ” qui d’autre si c’était pas le professeur Alpha Condé“

Aux commandes de ce mouvement déterminé à faire gagner le chef de l’ Etat: M’Balia Bangoura. Elle est la présidente des ressortissants de la Guinée Maritime vivant en France.

Question: pourquoi dame M’Balia Bangoura a-t-elle décidé de se jeter à l’eau pour soutenir le président de la république, candidat à sa propre succession pour un premier mandat de 6 ans ?

” Je le soutiens par conviction car je partage ses idées. Le professeur Alpha Condé a le souci des personnes les plus vulnérables, des femmes et des jeunes. Il a le souci de développer la Guinée, .donner la possibilité au peuple guinéen d’utiliser toutes ses forces pour transformer son pays. Il dit toujours quand la Guinée aura les moyens d’exploiter toutes ses richesses, alors elle pourra aller très loin et prendre son envol et je partage ses Idées” se justifie la patronne du “ Mouvement N’ Dè Bètè”.

Fière du bilan du locataire de Sékhoutouréyah, M’ Balia Bangoura croit dur comme fer que le professeur Condé est un homme providentiel, une chance pour les Guinéens.

“ Le président de la république mérite en troisième mandat, car c’est un président bâtisseur. IL a su relever plusieurs défis. Quand il est arrivé au pouvoir, l’économie Guinéenne était catastrophique. Il a fallu faire appel au Fonds Monétaire pour faire le constat. Le déficit budgétaire était à 12 %. On lui demande de ramener ça à 2 %, mission quasi impossible. L”inflation en hausse de 21 % . La Banque Centrale n’avait pas plus d’une semaine de devises pour les importations. Une situation dramatique. Mais il a su relever le défi. C’est qui a donné droit à la fameuse PPTE (Initiative en faveur des pays pauvres très endettés). Malheureusement, la même année, en 2012, a éclaté l’épidémie Ebola qui a éreinté l’économie. Le président Alpha Condé a su relever le défi. Il a fait aussi de grandes réformes. La réforme de l’armée républicaine digne, la réforme des mines la mise en marche des usines. Il a agrandi le Port de Conakry, la création des barrages hydrauliques. La Guinée dispose, aujourd’hui, de 6000 mégawatt d’énergie hydraulique, sans compter l’énergie solaire. Il est en train de construire des infrastructures routières et relancer le chemin de fer et développer le tourisme en Guinée. Pour tout, ça je pense qu’il mérite un troisième mandat pour pouvoir finir tous ces travaux engagés. Il a réduit la pauvreté et sorti la Guinée de l’obscurité. Il a le souci des conditions de vie des populations les plus vulnérables. Pour tout ça, il mérite un troisième mandat. C’est un homme de paix d’unité nationale”, explique M’Balia Bangoura à Nouvelledeguinee.com.

Les Guinéens sont appelés aux urnes ce dimanche 18 octobre 2020 pour punir ou reconduire Alpha Condé, candidat à sa propre succession.

“ L’ancien opposant historique” doit en découdre avec onze adversaires dont son challenger de toujours, le leader de l’ Union des Forces Démocratiques de Guinée, Cellou Dalein Diallo.

Un sacré défi à relever pour le “ Mouvement N’ Dè Gbètè”, lancé, il y’a quelques jours, sur les rives de la Seine, à Paris.

Nous y reviendrons