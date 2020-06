Sékhoutouréya : Alpha Condé décore à titre posthume l’ambassadeur Simon Henshaw

Vive émotion, jeudi, au palais Sékhoutouréya. Le président Alpha Condé a décoré l’ambassadeur des Etats-Unis en Guinée Simon Henshaw, décédé mardi dernier des suites de crise cardiaque à la maison sise à Donka, un quartier chic de Conakry.

“J’ai décoré à titre posthume Simon Henshaw, ambassadeur des États-unis en Guinée, décédé cette semaine à Conakry. Que son âme repose en paix. Amen!”, écrit le chef de l’Etat guinéen sur sa page Facebook.

Fervent partisan du respect des libertés individuelles et de la démocratie, Simon Henshaw sera rapatrié demain vendredi dans son pays par vol spécial après des honneurs à la base aérienne de l’armée de l’air à Gbessia.

Hier, le chef de l’Etat dans une interview accordée à Sabari fm avait rendu un vibrant hommage au diplomate américain. “La Guinée perd un grand ami. Il a beaucoup fait pour renforcer les relations entre les États-unis et la Guinée. Je présente mes condoléances au peuple américain”, disait Alpha Condé.

De son côté, Mike Pompeo, secrétaire d’Etat américain a salué la mémoire d’un homme qui s’est investi pour les Etats-Unis et pour la défense des valeurs humaines. “Depuis qu’il s’est joint au Service extérieur en 1985, l’Ambassadeur Henshaw a servi notre pays avec honneur et distinction. En tant qu’ambassadeur en Guinée, l’ambassadeur Henshaw a travaillé sans relâche avec les dirigeants guinéens et ses citoyens pour promouvoir un développement économique inclusif, la démocratie, la tolérance et le respect des droits de l’homme”, se rappelle Pompeo dans un message écrit.

Maciré CAMARA