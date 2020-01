Sékhoutouréya : cinq ambassadeurs présentent leurs lettres de créance

Le Palais Sékhoutouréya a été l’objet d’un véritable ballet diplomatique ce mardi, 7 janvier 2020 avec 5 nouveaux ambassadeurs qui ont présenté leurs lettres de créance au Président de la République, le Pr. Alpha Condé.

Il s’agit de son excellence, M. Tamer Mohamed Kamal Elmiligy, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République arabe d’Egypte; son excellence, M. Abdelfetah Daghmoun, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique d’Algérie; son excellence M. Carlos Moya Ramos, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Cuba; son excellence M. Mohammad Hossein Mirzaaghae Chalaksaraei, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique d’Iran; son excellence M. Hassen Taju, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d’Éthiopie.

Désormais accrédités auprès du gouvernement guinéen, ces diplomates ont tour à tour affirmé leurs engagements à œuvrer pour le renforcement et la diversification des relations de coopération entre la Guinée et leurs pays respectifs.

Il s’agit de la coopération axée sur le développement dans un contexte gagnant-gagnant, comme le souhaite le Président Alpha Condé.

Ce nombre important d’ambassadeurs ayant présenté leurs lettres de créance, dénote de l’excellence de la politique extérieure du Chef de l’Etat qui s’emploie toujours pour l’émergence de la Guinée.

Le Bureau de Presse de la Présidence