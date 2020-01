Sékhoutouréya : les vœux des corps constitués au président Alpha Condé

Sékhoutouréya, 9 janvier 2020 – Les membres des corps constitués nationaux, le corps diplomatique, les représentants des institutions internationales accréditées en Guinée et les Présidents des institutions nationales ont présenté leurs vœux de nouvel an au Président Alpha Condé ce jeudi, 9 janvier 2020 au Palais Sékhoutouréya.

Dans une atmosphère empreinte de cordialité, le président de l’Assemblée nationale, l’honorable Claude Kory Kondiano a, au nom des institutions républicaines, rappelé que l’unité et la paix sont des vertus auxquelles le Président de la République est attaché. Pour cela, il a fait savoir que depuis son accession à la magistrature suprême, le Chef de l’Etat a œuvré dans ce sens malgré les agissements de certaines personnes pour tenter de compromettre ce climat.

Aux dires du Président de l’Assemblée nationale, cet engagement du Président Alpha Condé pour la paix et l’unité nationale doit être suivi par toutes les composantes de la nation. Il a salué le bilan du Chef de l’Etat dans tous les secteurs de développement.

Concernant le projet de nouvelle constitution qui est actuellement en débat, le chef du législatif a indiqué que c’est la loi qui confère le choix au Président de la République de proposer une nouvelle constitution. Et, dira-il, la population attend cette nouvelle constitution pour se prononcer. Car, selon l’honorable Claude Kory Kondiano, cette nouvelle constitution a des dispositions utiles telles que la parité entre hommes et femmes, le renforcement du pouvoir de l’Assemble nationale. De ce fait, il a indiqué que toutes les institutions doivent accompagner le Chef de l’Etat dans son combat pour l’émancipation de la Guinée.

Le Premier ministre, Chef du gouvernement, Dr. Ibrahima Kassory Fofana, a indiqué pour sa part que l’année 2019 a été marquée par beaucoup d’initiatives novatrices allant dans le sens du partage de la prospérité. Au nombre de ces initiatives, le Premier ministre Kassory Fofana a cité l’Agence nationale de financement des collectivités (ANAFIC) qui fait profiter à la communauté les revenus tirés de l’exploitation des ressources minières. De ce fait, le Chef du gouvernement a souligné que plus de 800 projets d’infrastructures ont été lancés, sont en phase d’achèvement et seront toutes inaugurées avant mi-février.

Une autre initiative évoquée par le Premier ministre, a été la création de l’Agence nationale d’inclusion économique et sociale (ANIES) pour impulser une dynamique plus forte dans la quête d’une croissance plus inclusive.

La troisième initiative citée par Dr Kassory Fofana a été la création du Fonds de développement des Communes de Conakry (FODECOM) qui sera opérationnel à partir de cette année en faveur du développement à la base de la zone spéciale de Conakry.

L’Agence guinéenne de financement du logement (AGUIFIL) est la quatrième initiative que le Premier ministre a signalée dont la mission est de mettre en oeuvre un programme ambitieux d’habitat social. Dans cette dynamique, le PM n’a pas manqué de signaler la Mission d’appui à la mobilisation des ressources internes (MAMRI) qui est également une initiative visant à révolutionner la gouvernance fiscale du pays.

Pour le Premier ministre, avec ces innovations, le Président de la République est en train non seulement de créer des richesses dans le pays, mais aussi de renforcer l’unité nationale. Le Chef du gouvernement a indiqué que la nouvelle année commence sous de bons auspices et a rassuré qu’il continuera à assumer sa mission pour se montrer à la hauteur des défis.

Le Chef d’Etat Major des Armées, le Général Namory Traoré, a rappelé que les actions de 2019 dénotent la volonté du Chef de l’Etat de créer un système de défense fort. Parmi ces actions, il a cité l’acquisition de nouveaux équipements, la poursuite de la formation des forces de défense et de sécurité.

Au regard de ces résultats, le Chef d’Etat Major des Armées a réitéré le serment de fidélité des forces de défense et de sécurité au Président de la République.

Le doyen du corps diplomatique, l’ambassadeur de Côte d’Ivoire, Diarassouba Youssouf, a dit que ces vœux sont l’expression des sentiments d’amitié des pays que ces ambassadeurs représentent. Selon lui, les diplomates ressentent de la vitalité et les déplacements du Chef de l’Etat dénotent de l’importance que ces pays lui accordent. Le doyen du corps diplomatique a précisé que les ambassadeurs sont témoins des efforts déployés par le Président pour l’amélioration des conditions de vie des populations. Concernant le projet de nouvelle constitution, il a souligné que les ambassadeurs soutiennent le climat de paix dont la Guinée a toujours fait preuve pour son développement.

En recevant ces vœux et en présentant les siens, le Président de la République, le Pr. Alpha Condé, a rappelé que la Guinée a connu des moments douloureux mais « elle s’est toujours relevée ». Le passage de l’épidémie Ebola a été cité en exemple par le Président Alpha Condé. Pour cela, le Président de la République a invité les diplomates à continuer à faire confiance en la Guinée. Il a rappelé les reformes qu’il a engagées au niveau de l’Armée qui font une fierté nationale. Sur cet élan, il a affirmé que les soldats guinéens resteront toujours au Mali jusqu’à ce que ce pays retrouve la paix. Pour le Président Alpha Condé, il est nécessaire que l’Afrique ait sa propre armée, capable de défendre le contient. Il a rappelé le soutien de l’Armée guinéenne au niveau des pays africains en conflit, une manière pour lui de dire que la Guinée a toujours agi pour l’unité africaine.

Pour le projet de nouvelle constitution, le Chef de l’Etat a indiqué que c’est le droit de tout peuple d’aller à un référendum, la Guinée n’étant pas le seul pays en la matière. Et pour cela, il a annoncé qu’il a délégué ces ministres pour expliquer aux diplomates les préoccupations du gouvernement sur ce sujet.

Il a souhaité le renforcement des institutions républicaines, cadres du renforcement de la démocratie.

Il a aussi exprimé la volonté de renforcer la justice dont il déplore certains aspects. Il a ainsi stigmatisé le comportement de certains notaires qui avalisent la vente de domaines sans le consentement de tous les membres de la famille.

Toutefois, le Président reconnaît certains efforts avec la sanction de plusieurs juges et indique que ces efforts doivent se poursuivre.

S’agissant de la gestion des manifestations, le Chef de l’Etat a précisé que la vérité finie toujours par jaillir.

Enfin, il a rassuré que son gouvernement reste ouvert au dialogue pour la consolidation de la paix et de l’unité nationale.

Le Bureau de Presse de la Présidence