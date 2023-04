Sékou Kaba, président communauté guinéenne en RCI : “on n’a aucune ressource, tout ce qu’on a fait vient de notre poche”

“Je suis monsieur Kaba Sékou , ambassadeur de paix, président du conseil des Guinéens établis à l’extérieur section Côte d’Ivoire et en même temps président des communautés de la CEDEAO en Côte d’Ivoire. Nous sommes très ravis de voir le président pour la première fois, le président du CNT. Peut-être il a dû venir plusieurs fois mais c’est la première fois que nous le rencontrons .

Nous attendons le recensement qui va avoir lieu, il faut que les Guinéens de Côte d’Ivoire soient recensés. Parce que nous sommes très nombreux et si on n’est pas le premier pays à l’étranger où il y a beaucoup plus de Guinéens, on devait être le deuxième en tout cas on est très nombreux . Je n’ai pas la statistique mais nous avons plus de deux millions de Guinéens en Côte d’Ivoire”, a-t-il indiqué.

Parlant de son réélection à la tête de la communauté guinéenne, Sékou Kaba a dit ceci: “C’est un sentiment de joie et sentiment de satisfaction et de reconnaissance que nos compatriotes ont eu vis-à-vis de moi . Puisque ça fait des années que je me bats au quotidien pour la communauté sans distinction de région, de race et de religion. Je me bats avec tous pour tous dans les domaines juridique et social. Donc dans tous les domaines, je me bats pour eux. Je les remercie très sincèrement de me renouveler leur confiance.”

Il est aussi revenu sur les difficultés rencontrées par la communauté guinéenne.

“Moi, je suis satisfait des Guinéens de Côte d’Ivoire. Dans la globalité, les Guinéens de Côte d’Ivoire sont des travailleurs. Nous avons certes des difficultés économiques, le Bureau du conseil , le problème de financement ça c’est une réalité. On n’a aucune ressource, tout ce qu’on a fait vient de notre poche. Nous souhaiterions avoir un budget de fonctionnement, ça nous aidera beaucoup. On a fait beaucoup de choses déjà mais nous allons améliorer ces choses . Nous avons organisé des tournois de foot entre les Guinéens en Côte d’Ivoire, mettre les Guinéens ensemble, les jeunes ensemble, se connaître. On a fait un forum des femmes pour la première fois, on a réuni plus de 600 femmes de tous les bords. Et ensuite en 2018 on a fait le premier forum économiques Guinée-Côte d’Ivoire dont le thème était la transformation de nos matières premières. Et cette année, nous prévoyons plutôt pas un forum cette année mais un festival des arts et de la culture pour vendre la Guinée. Pour montrer que la Guinée est non seulement riche en minerais mais aussi en culture. Nous allons montrer ça à tout le monde. Nous sommes en parfaite harmonie avec l’ambassade. Il n’y a pas de problème entre nous . Nous faisons tout ensemble”, a-t-il conclu.

Moussa Oulen Traoré, de retour d’Abidjan