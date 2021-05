Sékou Keïta aux avocats de Ousmane Gaoual Diallo : ‘’il ne faut pas souhaiter du mal à ton client…’’

Le chargé de Communication du ministère de la Justice, Garde des Sceaux, Sékou Keïta, est revenu mercredi 5 mai 2021, sur l’état de santé de Ousmane Gaoual Diallo, responsable de la communication de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), détenu à la prison de Coronthie et qui est en soins intensifs au CHU d’Ignace Deen, au centre des urgences, suite à des complications neurologiques. Une situation que ses avocats ont jugée très critique.

Du berger à la bergère, Sékou Keïta trouve les propos des avocats étonnants. « Seuls les professionnels des questions sanitaires peuvent donner des appréciations ou des qualificatifs sur l’état de santé sur la base des documents médicaux d’un patient […] Moi je condamne certains propos de certains avocats. C’est de bonne guerre, on peut comprendre mais quand même il ne faut pas souhaiter du mal à ton client jusqu’à un point donné.»

À en croire Sékou Keïta, ce n’est pas la gravité de la maladie qui fait qu’on transfère très souvent les détenus malades dans les hôpitaux hors de la maison centrale. « Il y a une question particulière qui est là, qui est très différente de la gravité, c’est celle des spécialistes. Souvent, nous avons des généralistes qui sont dans nos maisons d’arrêt. Et quand il s’agit d’une maladie spécifique et que le spécialiste traitant ne se trouve pas à la maison centrale, à travers le médecin-chef de la maison centrale de Conakry, ils peuvent écrire un courrier au ministre de la Justice pour dire que ‘’pour un suivi complémentaire ou un suivi régulier, monsieur le ministre, veuillez accepter que tel détenu ou tel patient soit transféré pour un nombre de jours à l’hôpital national. Et cela ne relève pas de la gravité de la maladie. Cela relève souvent de la compétence particulière d’un médecin qui se trouve dans une structure que nous connaissons et qui doit suivre au-delà du médecin et des infirmiers et autres personnes ou aide soignant qui se trouvent au sein de la maison centrale. »

Pour finir, si l’on s’en tient aux propos du chargé de la communication du département de la Justice, Sékou Keïta, la nature de la maladie dont souffre Ousmane Gaoual Diallo n’est pas encore déterminée par les médecins traitants.

Mamadou Yaya Barry

622266708