Sékou Koundouno du FNDC : « nous remarquons que les crimes de sang n’attirent pas l’attention particulière de la part des autorités de la transition »

Ce 22 mars 2022 marque le deuxième anniversaire de la tenue du double scrutin législatif et référendaire qui a permis à Alpha Condé de s’octroyer un 3ème mandat à la tête de la Guinée. Un double scrutin qui a causé beaucoup de dégâts matériels et entraîné des morts et des blessés.

Deux ans après, les victimes et les parents des victimes réclament que justice soit faite. Invité ce mardi 22 mars dans l’émission « Mirador » de Fim fm, Sékou Koundouno, le responsable stratégie et planification du FNDC s’est exprimé sur le sujet. A l’entame, il a indiqué qu’au nom des victimes, le FNDC a déjà porté plainte au niveau de la cour pénale internationale et aussi auprès de la cour d’appel de Conakry.

« A l’époque, Fatou Ben Souda était la procureure générale, aujourd’hui, nous avons Me Kahn. Nos avocats ont encore pris attache avec le nouveau procureur près de la cour pénale internationale, qui lui a signifié que le dossier guinéen est en examen et qu’ils étaient en train d’observer Conakry si des actions pouvaient être faites, afin que des familles des victimes puissent être rétablies dans leur dignité et dans leur honneur. Du côté de Conakry, on n’a pas laissé du temps, dès qu’on a nommé le nouveau procureur près de la cour d’appel de Conakry, je veux parler de monsieur Charles Wright, nous avons porté aussi plainte à travers une dénonciation. Le procureur Charles Wright aussi avant qu’on apporte cette dénonciation avait instruit aux différentes juridictions au parquet de Conakry et de sa juridiction de compétence l’ouverture des informations judiciaires sur les violations et les exactions commises de 2011 en 2021. Entre temps, quand nous avons porté plainte, il a pris langue avec nous pour nous dire d’apporter les éléments de preuves qui sous entendent cette dénonciation. Ce travail a été concocté, les éléments de preuves audio, vidéo et tout ce que vous en savez, de Conakry à Yomou, les avocats les transmettront dans les jours qui suivent. Je profite même de vos instants pour féliciter et encourager ce collectif d’avocats qui moyennant zéro franc sont aux côtés des victimes et du FNDC depuis des années », a déclaré Sékou Koundouno.

Sur la question des crimes de sang enregistrés en Guinée depuis l’avènement de l’ex président Alpha condé au pouvoir, le responsable stratégie et planification du FNDC a salué l’engagement du procureur général près de la cour d’appel qui a pris l’initiative de lui-même d’ouvrir ces infractions judiciaires. Cependant, il déplore que ces crimes de sang ne soient une priorité pour les nouvelles autorités du pays.

« Mais nous n’avons pas senti de soutien de la part du garde des sceaux ou soit du gouvernement ou du chef de l’Etat à faire de ces crimes de sang une priorité des priorités. Nous au niveau du FNDC, nous soutenons, nous adhérons à toutes les actions de récupération des biens de l’Etat respectant les procédures y afférentes. Nous soutenons, adhérons et accompagnons toutes les initiatives de moralisation de la vie publique mais en ricochet, nous voudrons que ces crimes de sang puissent attirer l’attention du président de la transition. Pourquoi ne pas même créer une cour spéciale en charge de la répression de ces crimes de sang ? Mais en tout état de cause, nous remarquons que les crimes de sang n’attirent pas aussi une attention particulière de la part des autorités de la transition », a-t-il déploré.

Selon Sékou Koundouno, le FNDC compte dépêcher une mission à Abuja pour rencontrer la justice de la CEDEAO pour les dire qu’il était incompréhensible, inadmissible que la Guinée soit suspendue au niveau de cette cour dans la mesure où il y a des millions de guinéens qui réclament justice. Et qu’il faudrait que cette cour puisse lever la suspension de la Guinée à ce niveau et que le FNDC puisse transférer certains dossiers à son niveau pour que ces familles soient rétablies dans leur dignité et dans leur honneur

Christine Finda Kamano

