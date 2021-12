Sékou Koundouno (fndc) dénonce les interpellations en dehors de toute procédure…

La prise du pouvoir le 05 septembre dernier par le groupement des forces spéciales suivie des discours rassurants du colonel Mamadi Doumbouya chef de l’Etat, il est inacceptable et incompréhensible de nos jours que certaines unités des forces de sécurité continuent d’opérer avec des pratiques aux antipodes du respect des droits de l’homme et de libertés à travers les interpellations et convocations en violation systématique de code de procédure pénale . Les derniers cas concernent l’ancien ministre des mines et l’ancien secrétaire général du même département.

Une période d’exception ou de transition ne veut dire absolument que les forces de sécurité ont un blanc- seing d’opérer comme bon les semble, certains officiers et sous officiers doivent se ressaisir en s’adosant à la loi comme guide afin de faire de notre patrie un pays normal.

En droit la forme commande le fond car tous les citoyens sont justiciables devant nos juridictions.

SEKOU KOUNDOUNO, RESPONSABLE DES STRATÉGIES ET PLANIFICATION

MEMBRE DU RÉSEAU AFRIKKI NETWORK