Sékou Koundouno (fndc): « le communiqué du parquet général est illégal »

A l’entame de son intervention ce mercredi 27 juillet 2022, dans l’émission Mirador de Fim FM, Sékou Koundouno, responsable des Stratégies et Planification du mouvement anti-3ème mandat a confirmé la tenue de la marche du 28 juillet annoncée par le FNDC.

« Elle aura lieu, on n’a pas changé d’un iota de dispositif. Mais comme vous le savez, on a travaillé sur un schéma opérationnel au cas où le CNRD se plierait aux exigences du souverain peuple de Guinée, qu’il puisse nous accompagner dans l’encadrement parce qu’on a mobilisé

2000 jeunes. On marche sur le plan A, à défaut s’ils opposent leur diktat pour imposer leur agenda au peuple de Guinée, le plan opérationnel B sera activé. Et dès hier le plan opérationnel B a été déjà activé. Cela veut dire tout simplement que les Guinéens seront mobilisés massivement demain à 6 heures et manifesteront dans le grand Conakry pour prouver à l’opinion nationale et internationale que c’est nous qui avons l’opinion avec nous. », a-t-il rassuré.

Parlant du communiqué du parquet général qui demande de poursuivre les organisateurs en cas de trouble, Sékou Koundouno dira ceci: « Le communiqué du parquet est un communiqué illégal, se fondant sur un communiqué du CNRD en date du 13 mai 2022 qui n’a aucune base légale. Comme vous le savez, nous avons comme pour force de loi les traités et les conventions, la charte de la Transition nationale l’article 8 alinéa 2 et dans son article 34. Donc en aucun cas on ne peut se soumettre à un parquet aux ordres et au desiderata d’un groupe de Guinéens qui veulent transformer notre belle république en une monarchie.Donc du point de vue juridique, nous serons devant les tribunaux pour prouver à ce parquet que leur communiqué est un communiqué illégal… »

Selon Sékou Koundouno, si leurs points de revendication ne sont pas satisfaits entièrement et intégralement, ils se feront entendre. « C’est une bataille citoyenne qui est engagée pour faire revenir les gens à terre pour qu’il y ait un compromis sur la transition. C’est non stop tant qu’ils ne reviennent pas à de meilleurs sentiments et qu’on s’entend sur la conduite de la transition. On leur prouvera que les conseillers, les cadres occultes qui les entourent ne représentent aucunement pas le peuple de Guinée. », a-t-il lancé.

A rappeler que le parquet général de la Cour d’Appel de Conakry a instruit aux Procureurs d’Instance qu’en cas de constatation de violation ou de trouble à l’ordre public, d’engager sans délai les poursuites judiciaires contre les organisateurs des manifestations interdites projetées.

Christine Finda Kamano

