Sékou Koundouno (FNDC) : « notre départ du Sénégal n’a aucun lien avec l’accord de défense signé avec la Guinée »

Le responsable des stratégies et planification et celui des opérations du front national pour la défense de la constitution (FNDC) viennent de quitter Dakar, la capitale sénégalaise où ils séjournaient depuis plusieurs mois.

Sékou Koundouno et Ibrahima Diallo sont actuellement à Paris, en France où ils ont rencontré les avocats du FNDC.

La question qui taraude les esprits est de savoir si le départ du territoire sénégalais des deux responsables du FNDC a un lien avec l’accord de coopération militaire et technique signé récemment à Accra entre la Guinée et le Sénégal. Un des points de l’accord stipule qu’aucun des pays ne doit servir de base arrière pour déstabiliser l’autre ou accepter des actes de sabotage.

Selon Sékou Koundouno, leur déplacement en France n’a absolument aucun lien avec l’accord de coopération militaire signé entre Conakry et Dakar.

A l’en croire, c’est le début d’un long périple à l’international pour renforcer le combat démocratique et des droits de l’homme en Guinée.

« C’est le point de départ d’une mission à l’international pour le renforcement du combat démocratique et des droits de l’homme en Guinée. Au cabinet Bourdon et associés, nous avons eu une réunion de travail avec les avocats du FNDC, pour passer en revue les dossiers judiciaires en instance et décliner les perspectives » a indiqué jeudi Sékou Koundouno à Mediaguinee.

Selon le responsable des stratégies et planification du FNDC, cette mission les conduira dans les prochains jours ou semaines à Nice, Montpellier, Lyon, Bruxelles, Suisse, Madrid, Londres, Canada, New York et aussi Washington.

Sadjo Bah