Sékou Koundouno (FNDC) trompe la vigilance des limiers guinéens et arrive à Dakar

Activement recherché en Guinée par la Justice, Sékou Koundouno a finalement réussi à tromper la vigilance des policiers guinéens pour atterrir au Sénégal, pays de Macky Sall.

Suu sa page Facebook, l’activiste guinéen qui ne fait aucun cadeau à Alpha Condé et à son régime dit que la rédaction de la nouvelle réorientation de la lutte contre Conakry sera entamée à Dakar.

« Je suis bien arrivé à Dakar, accueilli par mon camarde de lutte Ibrahima Diallo. Aussitôt, nous avons entamé la rédaction de la feuille de route de la mission de réorganisation des antennes du FNDC à l’international sur la base de la nouvelle orientation du mouvement », écrit-il.

Responsable des stratégies et planification du FNDC et ex-administrateur général du Balai Citoyen, le désormais fugitif Koundouno est depuis novembre dernier dans le viseur de la justice pour avoir ‘’proféré des menaces de nature à troubler la sécurité et l’ordre publics’’.

Mediaguinee