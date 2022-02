Sékou Koundouno : « le FNDC voulait présider le CNT mais… »

Le président du conseil national de la transition (CNT et ses conseillers ont été officiellement installés le samedi 05 février, à l’hémicycle. Trois après, le responsable de la planification et de ka stratégie du FNDC a révélé que le front anti troisième mandat voulait la présidence de l’organe législatif de la transition.

Sékou Koundouno indique qu’au cours des discussions avec le plus haut sommet de l’État, le FNDC a exprimé son souhait de présider le CNT qui officie en tant que pouvoir législatif de la transition.

« Concernant le CNT, je n’ai pas assez de commentaires. Nous avons eu des discussions au plus sommet de l’État. Nous avons exprimé notre souhait qu’on était plus légitime, qu’on avait tout le mérite de présider cette instance. Cela n’a pas été fait. Nous l’assumons entièrement. Nous avons la légitimité. Nous avons payé en tant que FNDC, le lourd tribu de ce combat démocratique. Nous ne voyons pas de guinéen qui vient de Harvard ou de Cambridge plus légitime que nous pour mener à bon train les travaux de ce CNT. Ça n’a pas été le cas. Au niveau du FNDC, nous prenons acte », a révélé Sékou Koundouno.

Par ailleurs, Sékou Koundouno soutient que le FNDC n’a aucune lisibilité sur la transition conduite par le colonel Mamadi Doumbouya.

Sadjo Bah