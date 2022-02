Sékou Koundouno : « Oumar Sylla a été plébiscité par la plénière du FNDC »

Face au tollé provoqué par les antennes du font anti troisième mandat pour la désignation de Oumar Sylla « Foniké Mengué » à la tête du Front national pour la défense de la constitution (FNDC), Sékou Koundouno, responsable dudit front s’est exprimé sur son mode de fonctionnement.

Selon le responsable des stratégies et planification du FNDC, le mode de gouvernance du front est composé de trois organes qui décident du fonctionnement du mouvement.

« En clair, nous avons un modèle de gouvernance en notre sein qu’il faille comprendre. Ce modèle s’explique comme suit : l’instance suprême ou l’instance qui donne des orientations en terme de stratégie ou d’orientation au FNDC, c’est le comité de pilotage. Cette instance est composée de personnalités publiques et des entités. Il y a le second organe au FNDC qu’on appelle la plénière. La plénière est constituée de personnes ressources, des structures de la société civile, des partis politiques et des structures syndicales qui sont membres statutaires. Cet organe est un organe de décision. C’est cet organe qui prend les décisions au compte et pour le FNDC. La coordination nationale est l’organe de mise en œuvre. Il y a donc le comité de pilotage – plénière – coordination », a expliqué Sékou Koundouno dans « Mirador », de la radio Fim fm avant de souligner la relation qui lie coordination nationale du FNDC et ses différentes antennes : « Au niveau de la coordination, nous avons la liberté à chaque groupe de citoyens, à chaque préfecture, région ou district de créer des antennes. Entre les antennes et la coordination, ce n’est pas un partenariat ou un lien de subordination mais c’est plutôt l’objet de combat qui nous lie. Cet objet, c’est quoi ? C’est la lutte contre le 3ème mandat, ce sont les vertus et l’ensemble des pratiques, qui nous semble des pratiques démocratiques dans lesquelles, la Guinée peut prospérer », a-t-il ajouté.

A en croire Sékou Koundouno, le changement de coordinateur au FNDC n’a pas été fait en catimini. Selon lui, c’est la plénière, un des trois organes de décisions qui a désigné avec un plébiscite Oumar Sylla ou Foniké Mengué à la tête du FNDC.

« Vous pouvez demander le jour lors duquel Foniké Mengué a été désigné s’il y a eu plénière ou pas ? S’il n’y a pas eu de plénière, on peut parler de catimini », a déclaré Sékou Koundouno.

D’après lui, aucune antenne ou démembrement du FNDC n’est membre de la plénière du front.

Sadjo Bah