Sékou Koundouno se paie Ousmane Gaoual : « il disait qu’il n’est pas interdit de tuer un président de la République… »

Que peut-on attendre d’un individu comme Ousmane Gaoual Diallo qui ment publiquement sur la santé de son père en affirmant sur une radio de grande écoute que son père a été victime d’un accident vasculaire cérébral ( AVC) ?

Ousmane Gaoual Diallo est une âme en peine, un personnage totalement déboussolé. Il pense que pour rester au-devant de la scène, retrouver la considération qu’il a perdue à jamais et pour mériter la confiance de ses maîtres réunis au sein de la nébuleuse CNRD, il faut aller plus loin encore dans l’arrogance, les excès et la démesure dans les propos et même dans les actes. Ce repris de justice trimbalé devant les tribunaux pour coups et blessures volontaires, ne sait peut-être pas qu’il constitue un cas médical.

Le FNDC composé de dirigeants identifiables et qui assument leur position publiquement n’a rien à voir avec ce groupe mafieux qui trônent aujourd’hui à la tête du pays et que le faux » Gorko Soussaye » tente désespérément de défendre en contrepartie de sa survie au gouvernement. Se souvient-il des photos ou des vidéos dans lesquels on le voit porter fièrement un tee-shirt et une casquette « FNDC ».

Cet individu qui disait qu’il n’est pas interdit de tuer un président de la République et qui demandait aux habitants de l’Axe de se trouver chacun une arme à feu pour abattre toute personne qui s’introduirait dans leurs domiciles, pense-t-il que les guinéens ont oublié ses discours et actes ? C’est vrai que lorsqu’il était en prison, il était tellement poltron que pour lui il fallait qu’il obtienne sa liberté à n’importe quel prix. C’est pourquoi, il prend Mamadi Doumbouya et consorts comme ses dieux. Aucune bassesse n’est de trop pour les adorer.

Monsieur Ousmane Gaoual Diallo peut continuer à ravaler ses vomissures, si c’est le prix à payer pour continuer à bouffer des deux mains et meme des deux pieds. Mais rien n’arrêtera la marche du FNDC .

La nébuleuse n’a d’autre choix que de rendre le pouvoir qu’il a usurpé.

SEKOU KOUNDOUNO, RESPONSABLE DES STRATÉGIES ET PLANIFICATION DU FNDC

MEMBRE DU RÉSEAU AFRIKKI NETWORK