Sékou Koureissy : « Alpha Condé doit garantir toute la neutralité qui sied à son statut… »

Le président de l’ARENA Dr Sékou Koureissy Condé a qualifié vendredi de courageuse et responsable la décision du CNRD de libérer l’ancien président guinéen. Non sans inviter le professeur Alpha Condé à garantir « toute la neutralité qui sied à son statut et à sa situation d’ancien Président de la République ».

Question : le Président Alpha Condé à été enfin libéré par le CNRD, conformément aux recommandations de la CEDEAO, quels sont vos sentiments ?

Sékou Koureissy Condé : Je suis agréablement surpris et je salue cette décision courageuse et responsable du CNRD. Tout ce qui va dans le sens de l’apaisement et de la décrispation du climat socio-politique doit être développé à tous les niveaux. La recherche de la paix est un exercice souvent risqué mais toujours prometteur. Il appartient désormais à l’ancien Président de la République, le Professeur Alpha Condé, de profiter tranquillement de cette liberté retrouvée et de garantir effectivement toute la neutralité qui sied à son statut et à sa situation d’ancien Président de la République.