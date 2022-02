Sékou Koureïssy Condé : « Je suis de ceux qui pensent que le président Mamadi Doumbouya doit être le général de Gaulle de la Guinée »

Le Président de l’ARENA semble être un « protecteur » du président de la transition contre ceux qui veulent l’induire en erreur. Docteur Sékou Koureïssy Condé souligne qu’il n’acceptera pas que Mamadi Doumbouya soit induit en erreur pour continuer à diriger le pays.

Dans les « Grandes Gueules » de la radio Espace fm, le président de l’ARENA a rassuré

« Les guinéens aiment que les chefs soient induits en erreur. Les guinéens applaudissent les divergences, les guinéens observent les antagonistes et attendent celui qui va gagner », a-t-il regretté avant d’ajouter : « Je suis de ceux qui pensent que le président Mamadi Doumbouya doit être le Général De Gaulle de la Guinée. Il a un arbitrage historique à faire sur des questions précises et il a pris des décisions que j’ai saluées et applaudies. Je n’accepterai pas qu’on l’induise en erreur et qu’on dise bravo, continuez », ajoute t-il.

Concernant le conseil national de transition (CNT), Docteur Sékou Koureïssy Condé indique que l’Union des partis politiques (UPP), la nouvelle plate-forme de partis politiques veillera à ce que les malentendus soient réglés.

Mamadou Yaya Barry

