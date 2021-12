Sékou Koureissy Condé sur la restitution de la villa de Belle-Vue : « colonel Doumbouya mérite des félicitations »

La restitution des biens du premier président de la République de Guinée continue d’être saluée. Au sein de la classe politique, docteur Sékou Koureissy Condé, éminent intellectuel et considéré comme l’un des hommes politiques guinéens les plus en vue a parlé d’acte qui brise toute « la chaîne des rancunes ».

Leader d’étudiants dans les universités de Conakry et en Europe, ayant fait ses premiers pas auprès du président Sékou Touré et aujourd’hui président du parti ARENA créé en 1992, Sékou Koureissy, 66 ans, souligne que le président de la transition colonel Mamadi Doumbouya « mérite des félicitations » pour avoir posé « un acte courageux et responsable ».

» En libérant les propriétés du président Ahmed Sékou Touré, le président de la Transition a posé un acte courageux et responsable. Il mérite nos félicitations. En effet, Il est devenu de plus en plus difficile de dire où de reconnaître la vérité dans notre société. Mais force est de dire qu’au delà de la signification symbolique de l’acte, cette restitution nous engage à briser désormais toute la chaîne des rancunes et des rancœurs qui font sombrer les bonnes idées et les bonnes volontés. La particularité guinéenne en matière d’histoire des violences est que c’est finalement l’Etat fautif qui se doit d’être un État réparateur et réconciliateur », a réagi M. Condé depuis l’étranger.

Noumoukè S.