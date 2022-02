Sékou Koureissy : « pour moi, il n’y a plus de dossiers Mamadou Sylla ni Cellou Dalein par rapport à l’ex-Air Guinée… »

Le dossier Air Guinée refait surface. Depuis l’arrivée de la junte, les débats tournent essentiellement autour de la vente du « joyau » à l’homme d’affaires prospère Elhadj Mamadou Sylla.

Pour Docteur Sékou Koureissy Condé, président de l’ARENA et habitué des grands dossiers, « il n’ y a plus de dossier Mamadou Syllah ni de dossier Elhadj Cellou Dalein Diallo par rapport à l’ancienne compagnie Air Guinée. Il y a certainement un héritage de la deuxième République sur ces questions-là »…

Dr. Que pensez-vous du dossier dit » dossier Air Guinée » sur Mamadou Sylla et Cellou Dalein Diallo ?

Dr. SEKOU KOUREISSY CONDÉ : Il faut savoir faire la part des choses et faire prévaloir la volonté de calmer le pays et préparer l’avenir ensemble dans la transparence et la sereineté.

Pour moi, il y a plus de dossier Mamadou Sylla ni de dossier Elhadj Cellou Dalein Diallo par rapport à l’ancienne compagnie Air Guinée. Il y a certainement un héritage de la deuxième République sur ces questions-là. Mais ça aussi, le coup d’Etat de Décembre 2009 a complètement soldé cette page de notre histoire et la présentation de serment du Président Alpha Condé le 21 décembre 2010 à boucler cette étape.

Maintenant, s’agissant de Elhadj Cellou Dalein Diallo, par exemple. 3 fois 2ème au deuxième tour pendant les 3 dernières élections Présidentielles en République de Guinée, tout ce que tu entreprendras contre lui aujourd’hui sans preuve palpable sera considéré comme chasse politique contre l’homme. Nous devons éviter cela et aller tranquillement au dialogue politique et à une gestion apaisée de la transition. Moi je suis convaincu que si Cellou Dalein Diallo était reconnu coupable de quoi que ce soit dans ce pays, le pouvoir précédent ne lui aurait fait aucun cadeau. Donc ne revenons pas sur les erreurs du passé, soyons objectifs et disons-nous la vérité.

Pour le reste, le CNRD a clairement dit que ses membres ne seront candidats à aucune élection, et l’esprit de la charte de la transition va plus loin, en disant qu’aucun responsable pendant la transition ne sera candidat à aucune élection. A partir de ces bonnes prédispositions, plus rien ne nous n’empêche de travailler tous ensemble pour la parfaite réussite de cette transition. Mon souhait est de faire de cette transition, une transition de dialogue et faire du Colonel Mamadi Doumbouya un Charles De Gaulle à la Guinéenne. Je veux que l’histoire retienne de lui qu’il est venu à temps, il est parti à temps et est revenu à temps.

