Sékou Savané : ‘’je veux démissionner à cause des promesses non tenues’’

L’ancien député Sékou Savané et fervent militant du RPG Arc-en-ciel depuis ses premières heures de création dit vouloir démissionner. Contrairement à certaines allégations, dira-t-il, ce n’est pas à cause d’un quelconque 3è mandat pour le président Alpha Condé.

Joint par notre rédaction, ce pilier du RPG Arc-en-ciel dit vouloir plutôt démissionner à cause des promesses non tenues du président Alpha Condé vis-à-vis de la ville de Siguiri.

« Je veux démissionner du RPG Arc-en-ciel mais pas à cause du 3è mandat. Je veux démissionner parce que les promesses qui ont été faites n’ont pas été tenues. C’est tout. Ce n’est pas à cause du 3è mandat. Personne ne m’a parlé du 3è mandat. Par conséquent, je ne peux en parler. Le jour où on me parlera du 3è mandat, je dirais ce que j’en pense. Car, si j’en parle maintenant, j’aurais accusé certaines personnes. C’est pourquoi je ne peux pas parler du 3è mandat car personne ne m’en a parlé. Ce que je réclame, c’est ce qu’on a conclu et qui n’a pas été fait, c’est tout », précise-t-il.

Quelles sont ces promesses non tenues ? Il (Sékou Savané) n’y a pas répondu. Toutefois, il poursuit en ces termes : « Ils m’ont envoyé des médiateurs avec lesquels j’ai échangé de 13 heures 30 jusqu’à 21 heures en vue de trouver une solution. Appelez les préfets de Kouroussa et de Faranah afin qu’ils vous disent ce qu’on a convenu. Moi, je ne suis pas autorisé à le dire, c’est à eux de le dire. Car, c’est eux les médiateurs », déclare-t-il.

Pour terminer, il précise que sa lettre de démission qui n’a pas encore été déposée a juste été retardée jusqu’à une date ultérieure.

