Sékouba Kandia : ‘’Kerfalla, Bambino, Mory Djély et moi avons commencé ensemble le vedettariat de la musique guinéenne’’

C’est un Sékouba Kandia Kouyaté très ému que nous avons rencontré, vendredi, à Coléah dans la famille du célèbre artiste, Kerfalla Kanté décédé la nuit dernière à Conakry.

Interrogé, Sékouba Kandia Kouyaté se souvient : ‘’je remercie Dieu, parce que quand il y a du bien ou du malheur, il faut lui rendre grâce au tout puissant. Je souhaite que Dieu lui accorde son paradis. Kerfalla Kanté était un monument, une icône de la musique africaine. Je ne l’ai jamais appelé par son nom Kerfalla et il ne m’a jamais appelé par mon nom Sékouba. On s’est toujours appelé M’bôh (jumeau en malinka, ndlr). Parce que sa maman nous a toujours dit qu’on était des jumeaux, tellement on s’aimait. On n’a pas de force de le faire revenir à la vie, sinon on allait le faire. Kerfalla, Bambino, Mory Djély et moi, nous avons commencé vedettariat de la musique guinéenne ensemble en 1988-1989, nous étions soudés, on sortait ensemble. Bambino était le seul qui était marié en ce moment. Donc on sortait, rentrait et faisait tout ensemble ».

Elisa Camara

