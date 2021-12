Sékouba Konaté de retour au pays : « rentrer en Guinée est un ouf de soulagement et d’espoir »

Après onze années d’exil, l’ancien président guinéen de la transition est arrivé à Conakry, ce vendredi, 24 décembre 2021 à Conakry. A son arrivée à l’aéroport international Ahmed Sékou Touré, Sékouba Konaté a déclaré que rentrer en Guinée est un ouf de soulagement et d’espoir.

Le général à la retraite, en provenance de Bamako à bord de la compagnie Asky, a invité les Guinéens à accompagner le président de la transition colonel Mamadi Doumbouya parce que selon lui, il incarne le renouveau, l’espérance et l’union sacrée.

« Après une dizaine d’années d’exil entre le Maroc, l’Éthiopie, les États-Unis et la France, j’ai compris que nul n’est bien que chez soi. Rentrer donc en Guinée est bien évidemment un ouf de soulagement et d’espoir. Ce geste ô combien patriotique, permettez-moi tout d’abord de remercier Dieu le tout-puissant qui a permis de tenir les vicissitudes de l’exil mais aussi d’adresser mes sincères remerciements au président de la république, le chef suprême des armées pour son ouverture d’esprit et son sens élevé de responsabilité. Au cours de ma vie, je me suis toujours consacré à la paix et à la stabilité de notre pays. J’ai parié sur l’idéal d’une société libre et démocratique dans laquelle tout le monde vivrait ensemble en harmonie et avec des chances égales. C’est un idéal pour lequel j’espère vivre. C’est pourquoi, nous devons tous jouer un rôle moral pour accompagner le CNRD et notre président dans son chantier de redressement et de réconciliation nationale pour l’intérêt supérieur de la nation. Pour finir, je demande aux guinéens de rester derrière le colonel président Mamadi Doumbouya car, il incarne le renouveau, l’espérance et l’Union sacrée », a déclaré Sékouba Konaté.

La semaine dernière, l’ancien président de la transition a été accueilli à Sanaa, son village natal, dans Kankan.

Sadjo Bah