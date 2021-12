Sékouba Konaté est attendu ce samedi à Kankan

Le général d’armée à la retraite, Sékouba Konaté accompagné de son épouse Mariama Konaté Sakho, est arrivé jeudi 16 décembre 2021 à Bamako en provenance de Paris après 11 années d’exil au gré des autorités d’alors.

L’ancien président de la transition guinéenne qui a été accueilli à l’aéroport INTERNATIONAL de Bamako par les officiels maliens et les autorités de l’ambassade de la république de Guinée AU Mali, a rendu visite, en compagnie de son épouse, à la famille de l’ancien président Amadou Toumany Touré qu’il a toujours considéré comme son père adoptif, ce 17 décembre 2021 après la prière du vendredi saint.

Ainsi, l’ancien haut représentant de l’Union africaine chargé de l’opérationnalisation de la force africaine en attente vient en Guinée pour non seulement voir les siens mais aussi remercier les nouvelles autorités guinéennes qui ont bien voulu mettre fin à un exil qui n’avait fait que trop duré.

C’est dans un communiqué diffusé le mardi 30 novembre 2021 sur les antennes de la Radio télévision guinéenne (RTG) que les autorités de la transition guinéenne ont ouvert la porte aux deux anciens dirigeants de la junte militaire au pouvoir entre 2008 et 2010 en l’occurrence Sékouba Konaté et Moussa Dadis Camara.

Mais le Conseil national du rassemblement pour le développement (CNRD) au pouvoir depuis le renversement d’Alpha Condé le 5 septembre dernier, a tenu à préciser qu’il ne s’agit pas d’entraver les procédures judiciaires en cours.

« On leur a fait comprendre qu’ils avaient la liberté de rentrer dans leur pays, de s’y établir ou de venir pour un séjour court ou de retourner d’où ils viennent. Ce n’est pas important, ce qui est en tout cas de la part du gouvernement c’est de rappeler à chaque guinéen désormais de jouir de la liberté d’entrer, d’aller et venir du pays, cela n’a pas de limitation pour les anciens présidents », selon le porte-parole du gouvernement.

Après Kankan et Sana son village natal où il est attendu ce samedi 18 décembre 2021 par ses admirateurs, El tigre se rendra à Conakry pour rencontrer les nouvelles autorités auxquelles il adressera ses remerciements et les fera profiter sans doute de son expérience acquise lors de la transition qu’il a bien menée avec succès en 2010.

Aussi demandera-t-il au peuple de Guinée d’accorder 3 ou 5 ans au CNRD afin d’avoir suffisamment de temps pour asseoir les bases solides d’une vraie démocratie qui ne peut-être possible que par la mise en place des institutions fortes.

Pour l’époux de Mariama Sakho, les politiciens ne doivent pas mettre la pression sur le CNRD comme ils ont fait en son temps. « Il nous faut cette fois des institutions fortes pour bannir définitivement le culte de la personnalité dans notre jeune démocratie entamée en 2010 », a-t-il déclaré lors de la dernière interview qu’il a accordée sur les antennes la Radio Espace FM.

Bangaly Condé « Malbanga »