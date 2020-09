Sékouba Mara : un jeune cadre qui mouille le maillot pour le Pr. Alpha Condé !

Dans la galaxie présidentielle, il y a des jeunes cadres qui, avec conviction et détermination, ont toujours mouillé politiquement le maillot pour le professeur Alpha Condé, le premier président démocratiquement élu de la Guinée indépendante. Sékouba Mara, l’actuel Directeur général de l’Agence Guinéenne pour la Promotion de l’Emploi (AGUIPE) fait incontestablement partie de ceux-là.

Le professeur Alpha CONDE, on le sait, a fait de la promotion des jeunes l’une de ses priorités. Et le constat est plus qu’éloquent aujourd’hui avec la nomination de jeunes cadres à des postes de responsabilité jusque-là réservés jalousement aux adultes ou aux personnes du troisième âge.

Pur produit de l’université guinéenne, Sékouba Mara fait l’unanimité autour de ses compétences, de son humilité, de son patriotisme, de son leadership, de ses aptitudes professionnelles et de sa vision.

Au terme de son cursus supérieur à l’université Julius Nyerere de Kankan (2001-2004), il est sorti major de sa promotion avec mention très bien en Economie, Comptabilité-Gestion. Il s’est fait remarquer par la suite dans l’organisation des événements, des salons et forums où l’on parle ou débat essentiellement de l’emploi et de l’entrepreneuriat : Salon de l’Emploi et de l’Entrepreneuriat Guinéen à Paris ‘’Talents Guinée’’, SADEN, pour ne citer que ceux-là.

A la tête de l’AGUIPE, Sékouba Mara, un jeune pétri de talent, doublé d’un visionnaire, a donné toute la mesure de son incroyable capacité managériale. Comme dit l’autre, aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre des années.

Pour beaucoup d’observateurs, le président de la République a bien fait de jeter son dévolu sur Sékouba Mara pour diriger l’Agence Guinéenne pour la Promotion de l’Emploi (AGUIPE). Une agence gérée avec professionnalisme et à la satisfaction générale. Son parcours académique et professionnel devrait inspirer d’autres jeunes qui ambitionnent légitimement de se hisser au rang des meilleurs pour espérer bénéficier d’un décret de nomination à la tête d’un Département ministériel, d’une Direction nationale ou d’une Agence nationale.

Sur le plan politique, Sékouba Mara demeure très actif. Il ne jure que par le RPG Arc-en-ciel et son président. Dans son quartier à Conakry, il ne cesse de se distinguer, de façon constante et résolue, dans la mobilisation des militants et dans l’implantation du parti au pouvoir. A Kankan, il est, avec d’autres cadres de la galaxie présidentielle, au cœur de la campagne pour faire élire le professeur Alpha Condé pour son premier mandat au compte de la 4ème République. Un bon exemple à suivre.

Ibrahima Sory CISSE