Semaine du soldat 2020 : voici le discours d’ouverture du ministre d’Etat à la Défense

Mesdames, mesdemoiselles et Messieurs ;

Le 62èmeanniversaire de la création de l’Armée Guinéenne sera fêté cette année dans un contexte particulier, marqué non seulement par le bouleversement de l’ordre sanitaire mondial lié à la pandémie de la Covid-19, mais aussi par le processus de l’élection présidentielle dans notre pays.

Comme on le sait, une élection présidentielle est un évènement majeur dans un pays à démocratie multipartite en construction comme le nôtre.

Malgré ce contexte contraignant et les multiples contingences qui s’y attachent, on ne pourrait occulter nos principales tâches traditionnelles, telle la semaine du soldat que j’ai l’honneur de procéder au lancement officiel.

Par son objectif et les programmes médiatiques qu’il met en évidence, la semaine du soldat s’impose désormais comme une opportunité de dialogue entre l’Armée et le Peuple dont elle est une partie intégrante.

En effet, elle offre l’occasion, à travers les différents médias de notre pays, de lever le voile sur l’Armée et les récentes transformations qui s’opèrent, si heureusement, en son sein.

C’est donc une des périodes de redevabilité de l’Armée vis-à-vis de son peuple qui a le droit de connaitre les résultats de la Réforme du Secteur de Sécurité engagée par le Président de la République, Chef suprême des armées, Son Excellence le Professeur Alpha CONDE, au lendemain de son accession à la magistrature suprême de notre pays.

Elle est également une période où chaque soldat réalise son auto-évaluation et se remet en cause en vue d’une plus grande efficacité dans l’accomplissement de sa mission.

Officiers généraux ; Officiers, sous-officiers et militaires du rang ;

L’hommage que nous rendons toujours aux fondateurs de l’Armée Guinéenne est à la dimension de leur courage et de leurs sacrifices. Ils ont accompli avec honneur et loyauté leur devoir sacré de sauvegarde de la souveraineté nationale acquise de haute lutte le 02 octobre 1958.

Vous êtes les continuateurs de cette œuvre historique dont vous avez l’impérieuse obligation de perpétuer, pour mieux défendre les intérêts fondamentaux de la Nation et créer ainsi un environnement pacifique, favorable à l’accélération du développement socioéconomique.

Comme vous le savez bien, l’Armée Guinéenne a connu un bond qualitatif indéniable cette dernière décennie.

La construction de sept nouveaux bataillons et de huit nouvelles compagnies à l’intérieur du pays, la construction et la rénovation de nombreuses infrastructures dans toutes les garnisons, l’accroissement significatif des moyens logistiques entre autres, ont considérablement amélioré les conditions de vie et de travail des militaires.

La redynamisation de la formation à l’intérieur et à l’extérieur, le renforcement de l’entrainement et la création de plusieurs unités spécialisées ont fortement amélioré les capacités opérationnelles des forces de défense.

L’implication de notre pays dans les opérations de soutien à la paix en Afrique, notamment en République du Mali, grâce à l’offensive diplomatique du Chef suprême des armées, a permis de contribuer au rayonnement de la Guinée sur la scène internationale, rendant ainsi à notre glorieuse armée ses lettres de noblesses d’antan.

La création d’une unité d’élite appelée Forces Spéciales, pour faire face aux velléités terroristes, vient renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et rassurer davantage la population.

L’offre de soins médicaux dans toutes les unités militaires et la prise en charge des civils dans les structures sanitaires de l’armée, ont connu une amélioration sensible à la satisfaction de tous.

L’érection du point focal Genre et équité du Ministère de la défense nationale en service Genre et Equité, prendra désormais mieux en compte les relations entre hommes et femmes au sein des forces armées.

Cette année, le recrutement de jeunes gens issus de toutes les Préfectures, en collaboration avec les autorités locales permettra le rajeunissement des effectifs.

La Loi de Programmation Militaire 2015-2020, qui a connu des difficultés de mise en œuvre, vient d’être relue et devra bientôt être soumise à l’Assemblée Nationale. Son adoption et son exécution permettront d’équiper les forces de défense afin de faire face aux nouvelles menaces sécuritaires.

Au cours de cette semaine, tous ces acquis et bien d’autres réalités feront l’objet de développement par la Direction d’Information et des Relations Publiques des Armées, les organismes de commandement et autres responsables concernés.

Officiers Généraux, Officiers, sous-officiers et militaires du rang ;

Vous pouvez compter sur l’engagement de Son Excellence M. le Président de la République et de son gouvernement à poursuivre l’amélioration des conditions de vie et l’édification d’une armée nationale mieux formée, mieux équipée et mieux entrainée pour exécuter avec plus d’efficacité ses missions régaliennes.

Vous devez de votre côté, faire preuve de dépassement, de sacrifice, de patriotisme et de loyauté en tout temps et en toute circonstance.

Au nom du Président de la République, Chef de l’Etat et Chef suprême des Armées, je rends un hommage mérité aux différents martyrs tombés ici et ailleurs sur les champs de batailles, dans les missions de toute nature qui ont fait de cette Armée, une vaillante Armée dont le peuple de Guinée a toujours été fier.

J’exprime toute ma reconnaissance à ce peuple qui a toujours accompagné son Armée tout au long de la semaine du soldat ainsi que pendant sa fête anniversaire.

L’admiration, la confiance et la collaboration du peuple qui donnent du sens au concept Armée-Nation se trouveront renforcées par cette communion sacrée.

Enfin je remercie et encourage tous les militaires, à quelques postes qu’ils se trouvent, pour le courage, la discipline, l’abnégation, l’esprit de sacrifice et de loyauté dont ils font toujours preuve.

Officiers Généraux, Officiers, sous-officiers et militaires du rang ;

A vous et à vos familles respectives, j’adresse mes vœux sincères de bonne semaine du soldat et de bonne fête du 1er novembre 2020 par anticipation.

C’est sur ces mots que je déclare ouverte la semaine du soldat 2020.

Vive la Glorieuse Armée Guinéenne ;

Vive le Président de la République ;

Que Dieu bénisse la Guinée et les guinéens ;

Je vous remercie.