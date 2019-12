SENACIP 2019 : le ministre Taran Diallo invite le RPG à se mobiliser pour la réussite de l’événement

Dans le cadre de la Semaine Nationale de la Citoyenneté et de la paix (SENACIP) qui débute mardi prochain, le ministre de l’unité nationale et de la citoyenneté, Mamadou Taran Diallo a effectué ce jeudi, une visite au siège du Rpg-arc-en-ciel (parti au pouvoir) à Gbessia.

Il était question pour le patron du département de la Citoyenneté de présenter l’événement aux responsables du parti présidentiel, appelant les militants à une forte mobilisation.

“Nous sommes au siège du RPG arc en ciel pour remettre les objets de promotion pour la semaine nationale de la citoyenneté et de la paix SENACIP. Elle est intitulée ‘’voter, droit et devoir de citoyen, usez de vos droits et faites vos devoirs » (…)Nous sommes donc ici pour remettre ces objets promotionnels et demander la forte et efficace participation du RPG arc en ciel dans cette campagne de mobilisation, de sensibilisation et de formation des citoyens dans le processus électoral », a-t-il dit.

Poursuivant, le ministre Taran a parlé de la particularité de cette édition qui se déroule du mardi 17 au lundi 23 décembre.

« La particularité est que la thématique a pris en compte les perspectives électorales de notre pays en 2020. Il était donc important que les citoyens et les électeurs soient fortement sensibilisés et éduqués pour que nous ayons des élections dans la paix et la quiétude… C’est une campagne annuelle d’éducation et de formation citoyenne cette année centrée et orientée vers les citoyens guinéens », explique le ministre.

Recevant la délégation, le secrétaire général du parti au pouvoir, Saloun Cissé a, au nom du Rpg-arc-en, indiqué que « le RPG est habitué à éduquer ses militants. C’est pourquoi quand vous prenez la déontologie interne du parti, chaque samedi les assemblées générales dans tout le pays, nous avons des sujets à débattre concernant l’éducation de nos militants. Les gadgets qu’il vient de nous remettre sont des gadgets d’accompagnement de l’esprit mais la conscience déjà est là parce que nous voulons avoir des citoyens avertis qui peuvent faire le travail politique sans heurts. Voilà notre objectif principal », a-t-il affirmé.

Ces objets remis au parti sont composés de t-shirts, de casquettes et de kakemonos. La prochaine étape est prévue ce vendredi, aux sièges de l’UFR et de l’Ufdg.

Mohamed Cissé