Selon Senego, le groupe Keurgui de Kaolack a sorti un nouveau clip le 31 décembre, jour du discours à la nation du président sénégalais Macky Sall.

Après Diogoufi en 2014 dénonçant les dérives et les promesses non tenues du gouvernement sénégalais, Keur Gui annonce son « 10 cours de la nation » et fait le bilan du régime en place qui, selon eux, ne cesse de montrer ses limites, écrit le site sénégalais.

Regardez Keur gui avec « Les Saï Saï au cœur » !