Sénégal : décès du chanteur Thione Seck

Le chanteur sénégalais, Thione Ballago Seck, est décédé ce dimanche à Dakar, a appris APA. Né le 12 mars 1955, il a rendu l’âme des suites d’une maladie, selon sa famille. Il sera enterré cet après-midi au cimetière musulman de Yoff à Dakar.

L’artiste était chanteur de +mbalakh+, un rythme musical sénégalais. Il est le père du célèbre chanteur sénégalais Wally Ballago Seck.

Sur Facebook, les internautes lui rendent un vibrant hommage. « Seigneur Dieu ! Qu’il soit élevé au plus haut des cieux. Amen ! Le Sénégal et le monde entier perdent une voix unique et exceptionnelle. Que de sens, d’essence et d’enseignements dans toutes les paroles des chansons du Monument Thione Ballago Seck. Quelle douleur ! », s’exclame la journaliste Nina Penda Faye.

Son confrère Cheikh Thiam ajoute : « La mort est un examen dont tout le monde est candidat. Qu’il nous trouve sur le chemin d’Allah. Reposez en paix l’éternel l’homme direct ».

