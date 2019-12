Sénégal : des Guinéens attaquent violemment leur ambassade à Dakar

Au Sénégal, des Guinéens ont violemment protesté mercredi pour leur enrôlement sur la liste électorale et contre la lenteur dans la délivrance des cartes consulaires qui se négocient à 1500 fcfa.

Selon nos informations, des Guinéens en nombre ont fait irruption dans l’enceinte de l’ambassade, cassé des vitres, descendu le drapeau, brisé des chaises et injurié le personnel. L’ambassadeur Kobélé Keita qui s’est difficilement frayée un chemin s’est ensuite rendue au Ministère de l’intérieur pour négocier des locaux pour les CARLES qui sont au nombre de 17 dans tout le Sénégal.

Aussi faut-il noter que l’enrôlement des citoyens au Sénégal était annoncé pour le 28 novembre dernier.

L’ambassade de Guinée au Sénégal est située à Mermoz et couvre le Sénégal, la Mauritanie, la Gambie et le Cabo verde. Le Sénégal et la Côte d’Ivoire sont les deux pays qui comptent plus de ressortissants guinéens sur leurs sols. Au pays de la Téranga, on estime jusqu’à 1 million de Guinéens qui évoluent majoritairement dans le commerce et le transport.

Issa