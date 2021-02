Sénégal : des pro-Sonko électrocutés au niveau des testicules, révèle Guy Marius Sagna

Le régime de Macky Sall a-t-il perdu son visage humain? Lors des manifestions des militants de Ousmane Sonko, lundi dernier, la police a procédé à plusieurs arrestations. Ils étaient au total quarante-cinq personnes. Parmi eux, 20 ont été placées sous mandat de dépôt et 22 autres ont été relâchées. Emprisonnés, ces pro-Sonko seraient sauvagement torturés en cellule, selon Guy Marius Sagna.

« Mamadou Ndoye nous a dit avoir été électrocuté au niveau des testicules … »

« Mamadou Ndoye, un des 20 encore entre les mains du dictateur Macky Sall, nous a dit, avoir été électrocuté hier au niveau des testicules au commissariat central de Dakar. Il souffre énormément. Terriblement ! Je rappelle au président Macky Sall que le Sénégal a signé des conventions internationales contre la torture. Je comprends maintenant comment notre compatriote Pape Sarr, accusé injustement de vol de mouton, a été électrocuté au commissariat de police de Thiaroye jusqu’à ce qu’il y prenne feu. Il mourra dans ses bandages telle une momie à l’hôpital. Jusqu’à présent, pas de justice pour lui. (…) Un autre jeune, Mohamed Thiam, parmi les 20 encore entre les mains du président Macky Sall, (est) blessé et on lui refuse des soins tout comme Mamadou Ndoye. Le président Macky Sall sera rendu responsable de tout ce qui arrivera à ces 20 parmi lesquels un jeune de 14 ans, Pape Niang. Reprenons les choses depuis le départ monsieur le président Macky Sall. Vous avez voulu liquider arbitrairement, injustement, antidémocratiquement, illégalement Ousmane Sonko. Des citoyens se sont dressés pour faire barrage à votre cabale politicienne. Donc, ces jeunes ne sont pas coupables: c’est vous Macky Sall qui êtes coupable de cette Sall cabale et de ses dégâts collatéraux. Nous n’accepterons pas qu’ils soient sacrifiés. Alors libérez les! Libérez les 20! Libérez : 1. Mouhamed Naby Ndoye 2. Pape Niang 3. Noah Sambou 4. Mamadou Sarr 5. Ousseynou Dia 6. Mor Niang 7. Pape Malick Seck 8. Ousmane Diop 9. Omar Diouf 10. Abdoulaye Diene 11. Abdoulaye Faye 12. Amadou Der 13. Edouard Diatta 14. Ahmeth B. Sane 15. Mouhamed Thiam 16. Modou konte 17. Diomaye Diafatte 18. Sékou Ndour 19. Wando Cissé 20. Laba Touré Guy Marius Sagna ».

Source : Senenews