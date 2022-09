Sénégal: élection du président de l’Assemblée nationale, la gendarmerie inonde l’hémicycle (vidéo)

Inédit! Le vote s’est tenu sous une forte surveillance d’éléments de la gendarmerie.

Amadou Mame Diop, membre de la coalition présidentielle, Benno Bokk Yakaar (BBY), a été porté, lundi soir, à la tête de l’assemblée nationale à l’issue d’une session inaugurale ayant enregistré une cascade d’incidents.

Devant démarrer à 10 heures (GMT) la plénière a débuté avec plus de 4 heures de retard. Des interprétations différentes, entre pouvoir et opposition, sur la présence à la session de ministres du gouvernement, élus députés (Abdoulaye Daouda Diallo, Abdoulaye Seydou Sow, Mariama Sarr) ainsi que la procédure du vote qui selon l’opposition ne garantit pas la transparence..

Ce qui a conduit à des blocages intermittents de la séance par les députés de Yewwi Askan Wi (YAW) et Wallu Sénégal, les principales forces de l’opposition qui comptent à elles deux 80 des 165 députés.

Heurts verbaux et même physiques ont ainsi jalonné la session rendant impossible la tenue du vote. La doyenne d’âge et présidente de séance, Aida Sow Diawara, a finalement fait recours à la gendarmerie qui a tenu en respect les membres de l’opposition pour démarrer le vote.

C’est dans cette atmosphère inédite que s’est déroulé le vote qui a consacré Amadou Mame Diop, nouveau président de l’assemblée nationale avec 83 voix pour et un bulletin nul. Les députés de l’opposition qui comptaient trois candidats pour le poste ont refusé de voter.

Présent lors de la législature 2012- 2017, Diop devient la 12ème personnalité à occuper ce poste depuis 1960.

A noter que trois groupes parlementaires ont été constitués pour cette 14ème législature. Un pour la coalition présidentielle dirigé par l’ancien ministre Omar Youm et deux pour l’opposition pour le compte des deux principales coalitions à savoir Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal. Birame Soulèye Diop et Lamine Thiam dirigent respectivement ces groupes.