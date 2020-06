Sénégal : le vice-président de l’Assemblée nationale dit avoir le remède contre le coronavirus

A Sénégal aussi, les hommes fantasques sont légion. Pendant que le pays peine à maîtriser la chaîne de contamination à la Covid-19, le député de l’APR (au pouvoir) et vice-président de l’Assemblée nationale a annoncé avoir trouvé le remède contre la pandémie.

Selon IGFM, Moustapha Cissé Lô, cité par Seneweb, assure qu’il guérit la Covid-19. “Je vous assure que j’ai ce qu’il faut pour guérir ou éviter une épidémie (Ebola et même le coronavirus). Et quiconque voudra ce remède devra m’appeler sur mon téléphone portable et je le partagerai”, a-t-il déclaré vendredi soir, sur le plateau de “Ndoumbelane” de la Sen Tv.

Selon Seneweb, l’ancien président du parlement de la Cedeao d’ajouter que dès demain (ndlr : Samedi), il enverra des conseils au frère du Président et maire de la commune de Guédiawaye, Aliou Sall, testé positif de la Covid-19, pour qu’il puisse guérir le plus rapidement de cette maladie qu’il a contractée, il y a quelques jours.

Mediaguinee