Sénégal. «Les Lions de la Téranga», champions de la Coupe d’Afrique des Nations – CAN 2022

Une marée humaine a accueilli les joueurs en héros à l’aéroport international de Dakar-Yoff, au lendemain de leur sacre historique.L’équipe nationale du Sénégal a remporté la compétition finale de la CAN-2022 contre «Les pharaons» d’Égypte, ce 6 février 2022, au stade d’Olembé à Yaoundé. C’est le premier titre continental pour les Lions de la Teranga. L’équipe a dédiée au peuple sénégalais, la coupe tant attendue. Cette étoile qui scintillera á jamais dans le firmament du pays va raffermir les liens entre les Sénégalais. Elle a transporté tout un peuple en liesse sur un nuage de fraternité et de solidarité.

Pierrette Herzberger-Fofana

Les Lions de la Téranga ont donné au Sénégal leurs lettres de noblesse avec ce trophée tant convoité. Le pays l’attendait depuis plus de 30 ans. Le Sénégal est maintenant champion d’Afrique. En réalisant ce score mythique, le rêve est devenu réalité pour toute une nation. Sadio Mané et ses co-équipiers ont mis un véritable baume dans tous les cœurs de leurs compatriotes. Ils ont réconcilié tout un peuple qui, à l’unisson, a laissé éclater sa joie et a fait corps avec son équipe. Le sport a la faculté de rassembler tout le monde, même ceux qui d’ordinaire ne s’y intéressent pas, ou les néophytes comme nous, fan de longue date, qui ne connaissent pas bien les règles du foot, mais regardent si le ballon est rentré et l’équipe que l’on soutient a marqué un but.

Explosion de joie dans la Diaspora.

Les chaînes internationales de télévision ont retransmis en direct la joie et la liesse qui animent Dakar depuis le coup de sifflet clôturant la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN). Musique, pas de danses esquissés dans la rue, accolades, klaxons sont reflétés dans leurs images. Elles illustrent la joie des supporters, la ferveur que la CAN a suscitée au fil des matchs et l’espoir d’une victoire possible qu’elle avait fait naître chez les fans. Durant quelques temps tous ont oublié la Covid et ses contraintes, pour profiter de cet instant magique et savourer la victoire de l’équipe nationale. Dans la Diaspora, des vidéos de toutes sortes ont circulé depuis celle qui montre un lion majestueux qui rit à gorge déployée jusqu’à celle d’enfants vêtus des couleurs nationales pour marquer le triomphe des Lions. Les réseaux sociaux ont été pris d’assaut pour exprimer la solidarité avec les Lions de la Téranga. Tous sont contents de ce but décisif et fiers, heureux de la performance de l’équipe nationale.

Pour permettre à tous les Sénégalais et Sénégalaises d’accueillir dignement les fils du pays qui ont porté haut les couleurs du drapeau national, le lundi 7 février a été décrété férié par le Président de la République. Le Sénégal a célébré dans l’allégresse cet événement historique.

Le sacre des Lions de la Téranga: Un bonheur sans fin

Les joueurs ont bien joué. Ils se sont donnés à fond. Ils ont travaillé dur et ont persévéré dans la tâche. Ils ont amélioré leur technique. Ils ont bien mérité leur victoire. L’équipe nationale est entrée de plain-pied dans l’Histoire de la Coupe d’Afrique des Nations. Elle a rehaussé l’image du Sénégal. Cette image positive pourrait contribuer à encourager les investisseurs à venir investir dans un pays stable.

Conclusion: Bravo les Lions !

Nos sincères félicitations aux joueurs, à l’entraîneur Aliou Cissé, à tout son staff, à l’encadrement, au président de la fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor et aux fidèles supporters.

Notre pensée se tourne également vers les aînés des premières années du football sénégalais qui ont quitté ce monde et ont rejoint les ancêtres dans l’au-delà, entre autres: Pape Bouba Diop, Mawade Wade, Jules François Bocandé, Bruno Metsu, Pape Diouf. Ils ont ouvert la voie à cette victoire.

Nous leur disons MERCI à tous. La fête continue! Elle est très belle!

Dr. Pierrette Herzberger-Fofana

Députée au parlement européen

