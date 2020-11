Sénégal : Macky Sall forme un gouvernement d’ouverture (liste)

Annoncé le 1er novembre, le nouveau gouvernement du Sénégal consacre le statu quo autour de la gestion de l’Economie et des Finances. Ainsi, l’inspecteur des impôts de classe exceptionnelle, Abdoulaye Diallo, est reconduit ministre des Finances et du Budget. De même, Amadou Hott reste ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération.

L’on note un grand changement au ministère du Pétrole et des Energies avec le départ de Mouhamadou Makhtar Cissé. Parallèlement à la formation du gouvernement, le président Macky Sall a signé un décret nommant un nouveau président du Conseil économique, social et environnemental, en la personne de Idrissa Seck, leader du parti Rewmi, arrivé deuxième lors des dernières présidentielles. Dans la même veine, Oumar Sarr, poids lourd du Parti Démocratique Sénégalais (PDS), est nommé ministre des Mines et de la Géologie.

Ces deux dernières nominations laissent entrevoir un début de reconfiguration du champ politique sénégalais avec l’alliance des libéraux, consécutive au dialogue national. L’on note aussi la nomination de Aissata Sall au ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur en remplacement de Amadou Bâ, poids politique notable du parti présidentiel, l’Alliance pour la République (APR). Autre grand départ, celui de Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l’Intérieur. En tout, 7 nouveaux ministres font leur entrée dans ce nouveau gouvernement.

A noter que monsieur Cheikh Kanté, jusque-là ministre en charge du Plan Sénégal Emergent (PSE), est nommé “Envoyé Spécial” du président Macky Sall. Le ministère en charge du PSE sera confié à Abdoul Karim Fofana, jusque-là ministre de Logement et de l’Urbanisme, remplacé à ce poste par Abdoulaye Sow, précédemment directeur du centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD. A charge pour ce nouvel entrant de coordonner la politique des 100 000 logements, axe important de la politique de développement du Sénégal.

En tout, le gouvernement actuel compte 33 ministres et 4 secrétaires d’Etat dont le ministère de l’Artisanat et de la Transformation du secteur informel, une grande nouveauté qui donne le ton de la grande politique de relance post covid annoncée, il y a quelques semaines, par le président Macky Sall. Le premier conseil des ministres aura lieu le mercredi prochain sous la présidence de Macky Sall et en présence, notamment, de Mahmoud Salé, nouveau directeur de cabinet du président de la République. Le seul mot d’ordre donné aux nouveaux ministres peut se résumer en cette phrase: “accélérer la cadence”.

Liste des nouveaux membres du gouvernement

Ministre d’État, Secrétaire général de la Présidence de la République : Oumar Samba Ba

Ministre d’État, Secrétaire général du gouvernement : Abdou Latif Coulibaly

Ministre des Forces armées : Sidiki kaba

Ministre de l’Intérieur : Antoine Felix Diome

Ministre des Finances et du Budget : Abdoulaye daouda diallo

Ministre des Affaires étrangères, et des Sénégalais de l’Extérieur : Aissata Tall Sall

Secrétaire d’État auprès du ministère, chargé des Sénégalais de l’Extérieur :

Garde des Sceaux, Ministre de la Justice : Malick Sall

Ministre du Développement communautaire, l’Équité sociale et territoriale :

Ministre du Pétrole et des Énergies :

Ministre de la Fonction Publique et du Renouveau du Service Public :

Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement : Mansour Faye

Secrétaire d’État auprès du ministère, chargé du réseau ferroviaire :

Ministre de l’Économie, du Plan, et de la Coopération : Amadou Hott

Ministre de la Santé et de l’action Sociale :

Ministre de l’Agriculture et de l’Équipement Rural : Abdoulaye Baldé

Ministre de l’Eau, et de l’Assainissement : Serigne Mbaye Thiam

Ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants : Ndeye Sali Diop Dieng

Ministre du Tourisme et des Transports aériens: Alioune Sarr

Ministre des Pêches et de l’Économie maritime : Alioune Ndoye

Ministre de l’Éducation nationale : Mamadou Talla

Ministre des Collectivités Territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires : Oumar Gueye

Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation : Cheikh Oumar Hann

Ministre du Développement industriel et des Petites et Moyennes Industries :

Ministre de Environnement et du Développement Durable : Abdou Karim Sarr

Ministre des Mines et de la Géologie :

Ministre des Sports : Matar Ba

Ministre de l’Élevage et des Productions Animales : Aly Sallé DIOP

Ministre du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions : Samba SY

Ministre de l’Urbanisme, du Logement/ et de l’hygiène publique :

Ministre du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises: Aminata Assome Diatta

Ministre de la Culture et de la Communication : Abdoulaye Diop

Ministre de la Jeunesse : Néné Fatoumata Tall

Ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire :

Ministre de l’Emploi, de la formation professionnelle et de l’Artisanat : Dame Diop

Ministre de l’Économie numérique et des Télécommunications : Yankhoba Diattara

Source : FinancialAfrik