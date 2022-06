Sénégal : manifs contre l’exclusion d’opposants fait des morts et plusieurs blessés

Le sang a coulé de nouveau au Sénégal. Selon plusieurs médias sénégalais, les forces de l’ordre ont tué vendredi trois personnes à Dakar et dans le sud du pays lors des heurts entre jeunes et policiers. A un mois et demi avant les élections législatives.

« Trois Sénégalais morts lors des manifestations de vendredi 17 juin 2022. On signale également il y a onze blessés à l’hôpital Ziguinchor, dont 8 graves. Après l’enfant mort carbonisé des suites des gaz lacrymogènes, deux (2) autres individus sont annoncés morts à dans le Sud du pays à Bignona. Le premier a été atteint par balle, quant au second, l’origine du décès reste à préciser. Ce qui porte à trois le nombre de décès lors des manifestations de la coalition Yewwi Askan Wi », informe le site d’informations sénégalais Senego.

Les manifestants protestaient ainsi contre la décision d’exclure certains opposants du président Macky Sall des législatives.

Focus de Mediaguinee