Sénégal : sérieusement secoué, Macky reçoit Barrow et Embaló, à Dakar

Après les émeutes qui ont fait plusieurs morts, des centaines de blessés et des dégâts matériels importants, le Sénégal retrouve peu à peu sa sérénité.

Le président Macky Sall, sérieusement secoué par les violences liées à l’arrestation du principal opposant Ousmane Sonko -accusé de viols répétés et menaces de mort par une masseuse professionnelle- reçoit des soutiens. Les présidents de la Gambie Adama Barrow et Umaro Sissoco Embaló de Guinée-Bissau, petits pays frontaliers, sont arrivés à Dakar pour exprimer leur soutien à Macky Sall dont le régime ne tenait plus qu’à un fil….