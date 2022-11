S’engager à fournir des produits de qualité — Un expert en noix de cajou aux transformateurs africains

Kees Blokland, expert en cajou et directeur de Nuts2, a identifié la qualité et l’engagement comme deux éléments importants pour la croissance du sous-secteur de la transformation du cajou en Afrique.

Intervenant lors de la rencontre sur les marchés mondiaux de l’Alliance pour le Cajou Africain (ACA) avec Jim Fitzpatrick, le mercredi 9 novembre 2022, il a estimé que si les transformateurs africains continuent de transformer des amandes de qualité et s’engagent à respecter les contrats d’approvisionnement, l’industrie se développera.

Selon lui, les transformateurs africains font actuellement un bon travail en termes de qualité des amandes, mais ils doivent s’engager davantage à respecter les accords avec les acheteurs et ne pas retarder les expéditions. Cela, pense-t-il, renforcera leur crédibilité sur le marché des amandes et augmentera leur part de marché.

« Pour nous, lorsque nous regardons les rapports que nous recevons de nos clients, alors nous disons qualité et engagement. Ce sont les facteurs cruciaux dont vous avez besoin à long terme. Si vous êtes un transformateur africain, assurez-vous que vous livrez la qualité convenue et que vous vous engagez à respecter le contrat que vous avez mis en place. Lorsque vous voulez construire un marché, vous devez vous assurer que vous êtes fiable dans tout ce que vous avez convenu », a-t-il déclaré.

« Je pense que l’industrie africaine fait un excellent travail en matière de qualité. La qualité des amandes de noix de cajou africaines est la plupart du temps très appréciée. Mais je pense qu’il est crucial de faire ce à quoi on s’engage, de faire ce que l’on dit. Et notre conseil à l’industrie africaine est également de s’assurer que vous avez un marché pour tout ce que vous transformez, car c’est parfois un peu un problème lorsque vous parlez aux transformateurs africains.

La plupart des pays européens introduisent et renforcent les lois existantes sur la sécurité alimentaire afin de protéger le consommateur. Les questions de durabilité et de traçabilité sont donc devenues des sujets de discussion majeurs dans la transformation de la noix de cajou ces dernières années.

M. Blokland pense que ces nouvelles lois vont « promouvoir la transformation de la noix de cajou en Afrique de manière importante ». À mesure que les gens deviennent plus conscients de questions telles que la traçabilité, la durabilité et les origines spécifiques, il estime que le moment est venu pour les transformateurs africains locaux de faire leurs preuves en offrant une qualité constante.

« L’un des problèmes de l’industrie africaine est qu’elle doit financer ses cultures pendant toute l’année, ce qui est parfois un peu plus coûteux. Je pense que le grand avantage est que leur système de traçabilité est bon. Par exemple, vous parlez d’une usine au Burkina Faso. Elle achète tout au Burkina Faso, et elle connaît la région dans laquelle elle achète. Et cela est devenu de plus en plus important dans l’industrie également », a-t-il souligné.

« Nous conseillons à nos clients que la qualité de l’Afrique est constante, qu’elle est bonne, qu’elle est belle, qu’elle est blanche ; et l’industrie devra faire ses preuves dans ce domaine, elle devra maintenir cela. Lorsque vous parlez de la demande en général, tout le monde est convaincu de l’Inde. L’industrie africaine doit faire ses preuves en fournissant de bons produits et une qualité constante », a-t-il déclaré.

L’industrie africaine de la noix de cajou a connu une croissance significative au cours des deux dernières décennies, produisant régulièrement environ 60 % des noix de cajou mondiales. Si la transformation locale reste faible, le sous-secteur connaît une certaine croissance dans des pays comme la Côte d’Ivoire et le Nigeria. De nombreux experts de la chaîne de valeur de la noix de cajou estiment que, compte tenu de l’avantage stratégique dont dispose l’Afrique en matière de production, de qualité, de traçabilité et de durabilité de la noix de cajou, et de sa proximité géographique avec l’Europe et l’Amérique par rapport au Vietnam, le principal transformateur de noix de cajou, avec un environnement politique et des investissements appropriés, l’Afrique peut considérablement augmenter la transformation locale de la noix de cajou, accroître sa part du marché des amandes et créer davantage d’emplois.

Source: African Cashew Alliance , http://www.africancashewalliance.com/fr/news-and-info/blog/sengager-fournir-des-produits-de-qualite-un-expert-en-noix-de-cajou-aux