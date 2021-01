Sensibilisation contre la covid-19 : dans un single, Marcus, One Time et AlyFa invitent les Guinéens à porter les bavettes

“Wo bavette sä’’ (portez vos bavettes), est le nouveau single (vidéoclip) des artistes Marcus Garvey, One Time et AlyFa qui a été lancé ce mercredi 13 janvier au cours d’une conférence de presse. Cette chanson, d’une durée de 4minutes, vise à sensibiliser la population guinéenne pour le port de masques déjà négligé par les Guinéens. L’événement est signé de la section des affaires publiques de l’Ambassade États-Unis , en coordination avec le groupe Banlieuz’Art et One Time.

Les artistes parlent de ce qui les a motivés à s’impliquer dans ce projet de sensibilisation.

« Nous avons fait cette chanson parce qu’il faut retenir que la maladie est encore là et le port des masques est encore utile. Je pense que c’est une priorité. Nous, en tant que leaders d’opinion, on ne peut pas rester indifférents. On ne peut que poser ces genres d’initiatives pour essayer de sensibiliser les gens, les ramener à la raison et aussi les amener à porter les masques. Donc, c’est pourquoi on s’implique dans la sensibilisation. », explique Marcus Garvey du groupe Banlieuz’art

« Ça m’a fait plaisir de participer à ce projet. Quand Abdoul M’baye m’a appelé, je lui ai d’abord demandé de quoi il s’agissait. Il m’a fait savoir que jusqu’à présent, avec cette maladie à coronavirus, les choses ne sont pas rentrées en ordre. Donc, j’ai compris vraiment qu’il le fallait parce que les gens ne prenaient plus au sérieux l’existence de cette pandémie. Et de là, je me suis dit qu’étant un artiste, il fallait que j’accompagne ce projet. », indique Aboubacar Soumah alias ‘’One Time’’.

« La maladie est encore là. Elle a touché pas mal de personnes que je connais. Certain même en ont été victimes à deux reprises », ajoute l’artiste Aly Camara (AlyFa).

L’ambassade des États-Unis en Guinée qui a accompagné le projet parle de la réussite de la vidéo et remercie le groupe par rapport au travail effectué.

« Cette vidéo a reçu le soutien de l’ambassade des États-Unis dans le cadre des micro-finances créées contre la covid-19. J’espère que vous allez apprécier la vidéo. Ils ont travaillé très très dur. Ils ont fourni un effort pour avancer la discussion dans la campagne de sensibilisation vis-à-vis de cette pandémie. Au nom de l’ambassade, je voudrais remercier le groupe de son travail. », a déclaré Gaïna Davila, conseillère culturelle et de la presse à l’ambassade des États-Unis en Guinée.

Cette initiative est de la Fondation Fam, en collaboration avec l’ambassade des États-Unis en Guinée.