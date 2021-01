Séparer les Sports de la Culture : ‘’l’organisation de la CAN 2025 est l’une des raisons’’ (Bantama)

Les 33 responsables des fédérations sportives de la Guinée étaient mobilisés ce jeudi, 28 janvier 2021, autour du ministre d’Etat, ministre des Sports, Sanoussy Bantama Sow pour d’une part, lui présenter leurs meilleurs vœux du nouvel an et l’adresser leurs félicitations pour sa nomination à la tête du département en charge des Sports, d’autre part.

C’était dans les locaux d’un réceptif hôtelier de la place en présence des proches collaborateurs du ministre et d’autres invités de marque.

Par la voix du président du comité national olympique, Ben Daouda Nansoko, l’ensemble des responsables de ces fédérations ont salué les nombreux résultats obtenus par le ministre à la tête du Ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine Historique, avant de lui souhaiter bon vent à la tête du département des Sports.

Heureux de cette initiative, le ministre Sow n’a pas manqué de mots pour remercier ces partenaires de son département, avant d’indiquer : « Je tiens tout d’abord à remercier son Excellence le président Alpha Condé pour m’avoir renouveler sa confiance, mais pour avoir compris l’importance du sport en Guinée. Le fait de scinder le Ministère des Sports et de la Culture et du Patrimoine Historique. Désormais, nous allons nous consacrer exclusivement à la promotion du sport et à la réalisation des infrastructures. Plus jamais, un président de fédération ne viendra tourner dans les couloirs du ministère ou marcher du bureau en bureau pour faire la promotion de son projet.

Plus loin, il dira que « l’une des raisons de la séparation du Ministère des Sports à celui de la Culture, c’est l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Une fois de plus, je rassure que c’est une priorité du Chef de l’Etat. Nous ferons tout pour réaliser les infrastructures. Je vous assure que le président Alpha Condé est décidé pour la tenue de la CAN2025 en Guinée. Il voulait même créer une agence qui allait s’occuper exclusivement du COCAN tellement qu’il est décidé à faire ce cadeau à la jeunesse guinéenne », dira-t-il entre autres.

Cette cérémonie de reconnaissance a pris fin par la remise des cadeaux au ministre pour son engagement en faveur des fédérations sportives du pays.

