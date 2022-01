Service des urgences de l’hôpital de Kankan : plus de 5000 blessés et 49 dépôts de corps enregistrés en 2021

Après plusieurs services décentralisés de Kankan qui ont livré leur bilan annuel, c’était au tour du service des urgences de l’hôpital régional de Kankan de livré le sien. En 2021, plus de 5000 blessés enregistrés auraient été accueillis dans ledit service, a appris notre correspondant dans la localité.

Le service des urgences de l’hôpital régional de Kankan fait état de plus de 5000 cas de patients référés dont plus de 2 000 blessés suite aux accidents de la route durant l’année 2021 qui vient de s’achever.

Selon lui, Sabouya Camara surveillante dudit service, « au compte de l’année 2021, on a enregistré 5304 cas de malade aux urgences. Parmi les 5304 malades, on a enregistré 2716 cas d’accident sur la voie publique », a-t-elle livré, avant d’énumérer certains cas d’accident de travail, de noyade et autres.

« Pour les cas d’accident de travail, on en a enregistré 21 durant toute l’année 2021, on a enregistré 15 cas d’accident de jeu. On a reçu deux cas de noyade dont un enfant et un étranger de l’Arabie Saoudite qui s’est noyé ici à Kankan. »

En marge de ces milliers d’accidents référés au service des urgences de l’hôpital régional de Kankan, 49 dépôts de corps auraient été enregistrés selon Sabouya Camara. « On a enregistré 49 dépôts de corps liés aux accidents sur la voie publique.»

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

+224 623770609