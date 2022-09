Services spéciaux : saisie de 205 kg de chanvre indien, à Forécariah

Les services spéciaux chargé de la lutte contre le grand banditisme et le crime organisé ont procédé à la présentation ce vendredi à la presse de 7 ballots de chanvre indien. Ces ballots d’un poids total de 205 kilogrammes ont été saisis selon le Commissaire Abdoul Malick Koné, dans une localité de la préfecture de Forécariah.

C’est le fil d’une bataille sans relâche qui entend combattre le crime organisé sous toutes ses formes. Entendant par cette saisie protéger la jeunesse à qui était destiné ces stupéfiants, Malick Koné sollicite l’implication de la population pour traquer ces trafiquants

« Comme vous le savez, conformément aux idéaux et attentes du président de la transition, qui a fait de la lutte contre le crime organisé sous toutes ses formes, son cheval de bataille (…). À l’issue de cette saisie, nous mettons sous protection des jeunes qui devaient consommer cette quantité, cette sale marchandise. On se bat sur le terrain avec les moyens dont nous disposons. On est un peu partout, on invité la population à collaborer avec nous », a-t-il sollicité.

À la question de savoir si des suspects avaient arrêtés, le secrétaire général à la présidence chargé des services spéciaux et de la lutte contre le crime organisé annonce qu’ils se seraient enfuis. Toutefois, il assure que les enquêtes se poursuivent dans l’optique de leur arrestation.

Maciré Camara