Session inaugurale du cadre de dialogue: l’invite de Ibrahima Sacko, président du CPUG à la classe politique

Le Président de la Coalition Sauvons la Guinée (CoSaG) et par ailleurs président du parti Changement Progrès Unité pour la Guinée (CPUG) a pris part ce vendredi 15 avril 2022, à la session inaugurale du cadre de dialogue inclusif présidée par le colonel Mamadi Doumbouya, en présence du premier ministre, Mohamed Béavogui, du président du comité national de la transition, Dr Dansa Kourouma et plusieurs membres du CNRD.

Le président du CPUG, Ibrahima SACKO estime que cette concertation franche et constructive demeure selon lui, le moyen le plus sûr pour trouver des solutions pérennes aux problématiques politiques, sociales, économiques et culturelles de la Guinée : « C’est pourquoi nous devons absolument intégrer dans notre processus de transition, toutes les composantes de la nation (L’exécutif, les politiques, la société civile, les syndicats, les confessions religieuses, les associations et les partenaires techniques et financiers) afin que nous puissions arriver à édifier et à consolider les bases d’une réelle démocratie pour notre pays », a-t-il indiqué.

Ibrahima Sacko a par ailleurs invité ses collègues de la classe politique de : « Toujours garder à l’esprit l’état de déliquescence dans lequel était plongé notre pays et les souffrances insupportables de nos populations avant l’avènement du 5 septembre 2021, qui pour moi comme pour la majorité des guinéennes et des guinéens a été salutaire pour notre nation et d’où le devoir à la fois éthique et morale de nous donner la main pour accompagner et aider le CNRD à mener à bon port notre transition dont la réussite profitera sans nul doute à toute notre nation »

Mamadou Yaya Barry